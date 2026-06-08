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延誤考生成績單 中華郵政道歉：優化機器彈性辨識信件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
中華郵政物流園區頻出包，最近更造成近五百名考生遲未收到大學申請入學成績單，中華郵政副總經理蔡文慶（左四）昨率主管鞠躬致歉。記者葉信菉／攝影
中華郵政物流園區頻出包，最近更造成近五百名考生遲未收到大學申請入學成績單，中華郵政副總經理蔡文慶（左四）昨率主管鞠躬致歉。記者葉信菉／攝影

中華郵政Ａ７智慧物流園區試營運以來狀況連連，近日更因智慧分揀系統誤判，海洋大學五百名考生遲未收到大學申請入學成績單，讓各界直呼離譜。中華郵政副總經理蔡文慶昨率一級主管出面鞠躬道歉，表示已優化機器，未來就算民眾寄件格式不標準也能彈性辨識，另輔以人工分揀，避免類似情況再發生。

海洋大學五月廿九日交寄一七七三件包含其他郵件及考生成績通知單的大宗普通掛號郵件，郵局進行自動化分揀作業時，設備將寄件人地址判讀為收件人地址，導致約九九○件，其中考生成績單約五百件的郵件發回基隆郵局。

蔡文慶坦言，過去掛號郵件分揀為人工百分之八十、機器百分之廿，因此海大郵件都沒出過問題，這次遷移到Ａ７智慧物流園區採機器辨識後，因部分格式較不標準致設備辨識錯誤，目前已調整機器辨識彈性，並增加人力輔助。

蔡文慶說，事件發生後，中華郵政啟動緊急應變機制，責成各投遞單位以最快速方式完成投遞，同時也主動與海洋大學聯繫說明，並透過校方協助取得聯絡資訊，逐一致電尚未收到郵件的考生及家長，提供投遞協助或安排親自領取，以確保考生權益不受影響；另考生也能上網查詢成績，因此不會影響到考生。

蔡文慶說明，中華郵政已全面檢討作業流程，並要求設備廠商針對「非標準」書寫郵件增設辨識排除機制，必要時改採人工分揀或輔助條碼作業，以降低設備誤判風險。

蔡文慶表示，他們陸續進駐人力、跨單位支援、設備優化、系統調校及流程精進，並透過現場督導、教育訓練及設備參數優化，已逐步提升整體作業效能與處理品質。

針對即將到來的端午物流運送，蔡文慶說，各種重要節日，甚至是淘寶的雙十一購物節，中華郵政北中南處理中心都有因應機制，來處理運能問題。

蔡文慶表示，過去人工辨識每小時可處理約六千件包裹，遷移到Ａ７智慧物流園區採機器辨識每小時可處理約二點四萬件，未來機器辨識會變得彈性，並會輔以人工分揀。

海洋大學 中華郵政 物流 郵件

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