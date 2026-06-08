健康永續ESG報名開跑 AI納入評選指標

「二○二六健康永續ＥＳＧ評選」即日起至八月廿日開放報名，今年是第二年舉辦，面對高齡少子化與ＡＩ科技衝擊，本屆評選緊扣國際趨勢，全面提高「社會價值」權重，由專業評審團拍板「韌性醫療、社區健康投資、就醫經驗、永續創新」四大指標。

今年兩大亮點分別是：一是增列「永續創新」指標，鼓勵中小型地方醫院提出「小而美」的永續成果；二是強調「導入ＡＩ智慧工具改善就醫經驗與醫病溝通」的嶄新價值，讓醫療永續落實到民眾有感。

聯合報健康事業部表示，「讓民眾有感」是本屆評選的核心價值與特色。近年醫療體系面對國際災難戰事紛爭、醫療人力緊繃，醫院如何維繫服務穩定、針對在地特有健康議題投入資源以響應「預防醫學」趨勢，成為關鍵。本屆評選亦鼓勵醫院分享綠色金融與綠色供應鏈合作經驗，透過平台交流作法。

評審主委、陽明交大校長林奇宏指出，醫病溝通模式已隨ＡＩ改變，醫院應思考如何將ＡＩ納入「醫病共享決策」流程，使其成為提升健康識能的助力。高醫大醫學系內科教授郭昭宏指出，ＡＩ導入遠距衛教、照護與客服，能提升效率並減少病患往返醫院次數。醫福會副執行長林名男與醫院協會理事長李飛鵬也強調健康平權及因應高齡少子化的重要性。

評選結果於十月一日在官網公告，十月卅一日舉行頒獎典禮，更多資訊請見「健康永續ＥＳＧ評選」官網。