護病比分三階段上路 醫學中心明年先行

三班護病比入法，賴清德總統日前宣布明年五月廿日起分階段上路，但衛福部尚未預告「醫療機構設置標準」修正草案。據了解，根據衛福部擬定草案，護病比將分三階段上路，第一波由醫學中心明年先行，區域醫院自一一七年一月一日起實施；地區醫院及花東、離島、原民地區等醫療不足地區，於一一七年五月一日上路。

各界憂心三班護病比入法後，醫院找不到護理師，只能關床因應。護理師護士公會全聯會今將提出友善職場三大精進訴求。理事長陳麗琴指出，醫學中心比起其他層級醫院，相對容易改善護理工作條件，首要之務是協助醫院「把護理人員找回來」。

陳麗琴說，除了改善薪資，也須透過人工智慧（ＡＩ）等相關設備讓護理工作流程更簡便、精準；至於護病比計算方式，建議衛福部在第一階段實施前，透過資訊系統串接等方式，讓各醫院申報更方便、數據更真實。

衛福部長石崇良日前表示，「醫療機構設置標準」修正草案將盡快預告。各界關注的護病比計算方式否採全院、全月平均或部分護理工會訴求的每班，也未明確寫入，僅明定各層級醫院護病比須符合一一三年公告版本，保留執行彈性。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，偏鄉地區護理人力招聘困難，將把握緩衝期努力找人，衛福部已規畫偏鄉護理費加成，但不知來不來得及，現階段無法排除未來地區醫院關床的可能性。