癌症新藥基金 病團促執行更透明

健保癌症藥費近六年增幅高達四成三，但病家與醫師出面要求健保納入新藥或擴增給付的訴求時有所聞。為了讓新藥進入常規健保給付前有加速的機制，衛福部去年設立癌症新藥基金，但去年五十億元專款，實際支用約廿三點五八億元，執行率不及五成。病團呼籲，癌藥基金應建立更透明、可預期的審查與銜接機制。

癌症治療進入精準治療、免疫治療與新型標靶治療的時代，健保給付癌症藥費持續上升。健保署醫審及藥材組參議張惠萍指出，健保持續投資癌症藥品，接軌國際治療指引，從一一二年到一一四年，癌症新藥給付增加卅七項、擴增給付四十五項，估計受惠人數近三萬人。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症新藥不只是延長患者生命，更可縮短不健康餘命，當治療更精準、副作用更低，病人就更有機會回到職場及家庭，維持社會功能。但臨床上仍有許多病友面臨新藥未給付、給付條件過窄，或看得到卻用不到的困境。癌藥基金有助患者盡快用藥，衛福部應更透明讓社會知道執行進度。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，癌症藥費增加反映醫療科技進步及更多病人受惠，病友並非要求所有新藥都要給付，而是能否及時用到適合的藥，以及不同癌別的治療可近性是否公平。政府應強化新藥審查與給付機制的透明度，建立更明確的癌症新藥暫時性支付接軌健保路徑與評估時程，適度擴充新藥預算規模，提高資源運用效率。