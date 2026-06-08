聽新聞
0:00 / 0:00

憂心AI吃電 何壽川提沼氣發電循環經濟學

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
建中校友會六日邀請永豐餘學院院長何壽川（右）及前副總統、中研院士陳建仁（中），以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談，由建中校友會理事長吳坤光（左）主持。記者許正宏／攝影
建中校友會六日邀請永豐餘學院院長何壽川（右）及前副總統、中研院士陳建仁（中），以「健康風險：永續發展中的韌性」為題跨界對談，由建中校友會理事長吳坤光（左）主持。記者許正宏／攝影

人工智慧（ＡＩ）產業鏈崛起，算力備受矚目，國內供電是否充裕也浮上檯面。推動淨零碳排的同時，如何維持充足電力，是國內留住大型ＡＩ企業一大挑戰。永豐餘學院院長何壽川提出解方，若全國廚餘、水肥、食品廢液等，以微生物進行沼氣培養，年發電量可達十點七億度，可在兼顧產業發展前提下，推動循環經濟、環境永續。

建中校友會六日邀請何壽川及前副總統、中研院士陳建仁，以「健康風險：永續發展中的韌性」為題進行跨界對談。陳建仁提到，要增進人類健康，必須重視環境，世衛組織及世界動物衛生組織共同提出「防疫一體」觀念，「人類、動物、環境」三者一體跨界防疫，保障人類健康具體作法便是從源頭減廢，降低環境壓力及地球暖化。

陳建仁指出，氣候變遷與環境破壞增加新興傳染病風險。野生動物棲地縮減後，與人類接觸更頻繁，可能提高人畜共通傳染病發生機率，ＳＡＲＳ、ＭＥＲＳ、新冠病毒等引發恐慌的全球性傳染病，原先均為距離人類遙遠的冠狀病毒，由蝙蝠經第二宿主傳播，最終影響人類，足見「防疫一體」至為重要。

何壽川說，地球二氧化碳濃度距離「人類可忍受濃度」已非常接近，若再不行動愛護環境，不到百年就會超標，且大氣溫度將增加攝氏一點五度，同樣超越人類所可承受程度。

何壽川示警，這將帶來一系列生態變化，過去認為不產生有毒廢棄物便可稱為環保，此觀念必須改變，應要求所有製造業均「不能產生廢棄物」。

立法院六月初將「資源回收再利用法」修正為「資源循環推動法」。何壽川說，歐美、日本等，將廢棄物清理相關法規廢除，另設「循環經濟法」已多年，歐盟針對因水泥、鋼構材料等導致大量碳排的建築業，規定新建案若非「零碳排」，不予發照，十九個成員國全數同意，芬蘭已有業者啟動高達一百層樓的木造建築工程，連建築法規也能要求淨零，值得借鏡。

永豐餘以販售肥料起家，因二戰期間資源匱乏，以農業廢棄物「蔗渣」製作成蔗板，外銷日本，此為循環經濟起點。

何壽川說，近年推動能源轉型，永豐餘旗下豐川綠能科技，以微生物培養進行沼氣發電，近期與桃園市水務局合作，將龜山水資源回收中心轉型為發電規模最大的沼氣綠能中心，年發電量可達六四○萬度，供應相關科技業者。

全國廚餘、水肥、食品廢液等，每年化學需氧量（ＣＯＤ）總量約七十五點八七萬噸。何壽川說，依此換算，這些汙水每年利用沼氣發電量可達十點七億度電，若依不同汙水來源比率調整方式，提升效率，年發電量可達十七億度，足夠用於ＡＩ等各式產業。若要做到循環經濟，產業界不應排斥政府訂定的環境相關規範，應設法「做現在的工作，但減少能源需求」。

陳建仁 何壽川

延伸閱讀

聯合國大學研究：AI資料中心高耗能 恐加劇當地環境問題

「特定工廠AI永續大師講座」第八場登場 聚焦能源韌性與碳管理 助業者掌握低碳轉型新商機

施振榮／以王道提升AI價值創新

AI利益全民共享 川普擬晤業者

相關新聞

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

台灣步入超高齡社會，長者多患有慢性疾病，醫療需求及藥品用量、價格均有所增加，造成健保藥費逐年上升。衛福部健保署最新統計，114年健保總申報藥費達2677億元，約占總額28%；藥物使用量前三名，分別是緩解便秘「中美便通樂膜衣錠」（番瀉葉）高達2.4億顆，排名第一；其次是高血壓藥物「脈優錠5毫克」2.3億顆，與預防血栓藥品「伯基腸溶微粒膠囊100毫克」2.1億顆。

「新兵日記」傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

民視八點檔當家演員傅子純今日下午傳出病逝消息，享年46歲，消息一出，震驚演藝圈與大批粉絲。鳳凰藝能總經理趙善意證實，傅子純因身體不適緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師初步研判與急性血癌有關，確切病因仍待進一步確認。

雨彈炸全台！明中南部下到發紫 氣象署不排除啟動大規模劇烈豪雨作業

受到西南風及滯留鋒面影響，未來1周各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天南部及午後桃園以北地區慎防短延時豪雨，周二、周三雨勢最明顯，各地持續有陣雨或雷雨，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨，屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。

慢病、便秘用藥為健保用藥大宗 專家籲扭轉「有拿藥才安心」看病文化

台灣邁入超高齡社會，慢性病用藥需求持續攀升。依健保申報資料指出，使用量前幾名藥品多與慢性病、腸胃蠕動及血管疾病，包括緩解便祕的番瀉葉類藥品、胃藥，以及抗凝血藥物等。醫改會執行長林雅惠說，藥品使用量增加反映高齡化與慢性病照護需求，建議重視預防醫學，協助民眾適當用藥與社區健康管理。

捷運三鶯線完成履勘 通車前要改善的4項是這些

捷運三鶯線今天完成履勘，經交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項共計4項，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站 161kV 設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」。

放冷凍不會壞！營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

今天是世界食品安全日，不少民眾認為只要買到品質良好的食材、選擇衛生乾淨的餐廳，就能遠離食安風險。營養師提醒，真正容易被忽略的危機，是買回家之後的保存與食用方式。尤其，食物長時間放冷凍庫，會破壞食物風味及營養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。