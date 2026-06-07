師園鹽酥雞驚見「酥炸蟲屍」！負責人急致歉：全店停業清潔、全額退費
師園出事了？近日有網友於threads發文，指出在府中的「師園鹽酥雞」吃到不明昆蟲，立刻引起網路熱烈討論。師園負責人也發文致歉，表示該店暫停營業進行全店大掃除，明天上班日會主動聯繫衛生局，配合檢查。另外同樣在6月月6日消費的顧客，可申請全額退費。
一名網友發表貼文，並附上影片與照片，可見到在鹽酥雞中出現一隻深褐色的不明昆蟲。發文者也指出「吃鹽酥雞吃到這隻？請問是什麼昆蟲」、「其實也不太確定是什麼？看起來像蜜蜂，又像翅膀被炸爛的蟑螂」。網友們也紛紛表達意見，指出「那整鍋不都是炸過的阿蟑油？」、「感覺超像蟑東西」
對此事件，師園負責人也在影片下留言致歉，表示「師園鹽酥雞板橋店今日暫停營業，全體同事進行全店大掃除，並且安排消毒公司在今日大掃除後做全店消毒。明天上班日會主動聯繫衛生局，配合檢查，改善所有缺失。」除此之外，聲明中也表示，如果當事人或他顧客若有身體不適，將會負起所有的責任。另外在6月6日於師園鹽酥雞板橋店消費的顧客，皆可申請全額退費。
除了發表聲明之外，師園也不斷於留言區發表處理現況，包括全店大掃除、清潔油炸台等等作業過程，並附上清潔過程中的照片。對於師園的即時反應，網友們也表示「公關處理100分」、「老闆責任感100分」。
創業於1984年的師園鹽酥雞，提供有鹽酥雞、甜不辣、雞軟骨等經典炸物，擁有許多粉絲的支持，乃是台北老字號的知名小吃，不僅過去曾與多個品牌推出聯名活動，甚至還曾在2021年推出主題NFT，成為全球第一間NFT炸雞店。目前共有師大、西門與板橋門市。
【師園鹽酥雞聲明全文】
您好
我是師園鹽酥雞負責人 謝富順
我們沒有把關好應有的出餐品質,為您致上最深的歉意：
我們今天會先做以下處理：
1.師園鹽酥雞板橋店今日暫停營業，全體同事進行全店大掃除，並且安排消毒公司在今日大掃除後做全店消毒。明天上班日會主動聯繫衛生局，配合檢查，改善所有缺失。
2.如果當事人或其他顧客在用餐後有任何身體不適，請立即就醫，並且跟我們保持聯繫，我們會負起所有的責任。
3.原貼文的消費時間應該是 2026/06/06 晚間。因板橋店當日油鍋是共用油鍋，如果在2026/06/06 在師園鹽酥雞板橋店消費的顧客，不論是現場購買、線上點餐或外送平台，只要持發票或購買證明，都可以申請全額退費。若發票遺失，也可以跟我們聯繫，只要能確認消費紀錄，我們也會協助處理。
把食品衛生和出餐品質顧好，是我們最基本的責任，這次沒有做好，辜負了所有客人的期待感到非常抱歉，我們會努力改善，避免這類的事情再發生。
師園鹽酥雞負責人
謝富順
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