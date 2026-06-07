慢病、便秘用藥為健保用藥大宗 專家籲扭轉「有拿藥才安心」看病文化

台灣邁入超高齡社會，慢性病用藥需求持續攀升。依健保申報資料指出，使用量前幾名藥品多與慢性病、腸胃蠕動及血管疾病，包括緩解便祕的番瀉葉類藥品、胃藥，以及抗凝血藥物等。醫改會執行長林雅惠說，藥品使用量增加反映高齡化與慢性病照護需求，建議重視預防醫學，協助民眾適當用藥與社區健康管理。

台大公衛學院教授陳秀熙說，年長者以三高等慢性疾病最多，為何緩解便秘藥品為使用量最高，分為兩大因素，第一、年長者使用的部分三高藥品具有便秘的副作用，第二、新冠肺炎疫情後，新冠病毒改變了人體腸道菌叢，尤其是年長者腸胃不適問題，讓腸胃用藥增加。

陳秀熙說，若要降低藥品使用量，建議平時應做好自我保健，特別是應有好的睡眠及運動，因應超高齡社會用藥需求，政府也應做好藥物的倉儲準備。

「釐清那些藥物為必要使用，那些藥物可以透過經由改善生活習慣等，緩解不適症狀。」林雅惠說，如番瀉葉類緩解便祕藥物，在歐美多屬指示藥或非處方藥，為民眾自我照護範圍。便祕問題除了用藥，也可透過增加膳食纖維、規律運動、改善腸道健康與生活習慣來處理。若長期依賴瀉藥，恐怕只是治標不治本。

高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病常需要藥物控制，若不同步改善飲食、運動、體重與生活習慣，藥品使用量只會持續增加。林雅惠指出，政府應把重心從「生病後開藥」轉向「預防疾病發生」，強化代謝症候群防治。

因此，面對龐大的處方藥使用量，政府應進一步檢視，哪些藥物是真正必要，哪些可透過生活型態調整、自我照護或非處方用藥來減少依賴。

但值得注意的是，許多長者看病時常認為「有拿藥才安心」，但實際上不一定真的按時服用。若病人只是囤藥、備藥，或因擔心藥物交互作用而自行停藥，處方再多也無法達到治療效果。

林雅惠說，政府應積極推動適當用藥與減藥機制，因高齡者常合併多重慢性病，容易同時服用多種藥物，若缺乏定期檢視，可能出現不必要的長期用藥、藥物交互作用，甚至副作用風險，建議強化民眾健康識能與用藥教育，讓病人了解為何用藥、如何用藥，及何時需要與醫師或藥師討論調整。

114年健保藥物用量前20名，大致可分為緩解便秘、脹氣的腸胃道用藥，還有降血壓和血脂的三高用藥。

資料提供／健保署、製表／元氣中心（AI協助）