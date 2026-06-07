健保癌藥支出逐年增加 病友團體：癌藥基金應建立更透明的審查機制

癌症治療進入精準治療、免疫治療與新型標靶治療的時代，健保承擔更多病人的治療需求，讓癌症藥費逐年增加。癌症病友團體指出，從病友角度來看，應該更關心，健保藥品資源是否真正用在有需要的病人身上，是否讓病友及時接軌國際治療標準；病友最在意的仍是「能否及時用到適合的藥」，以及不同癌別間的治療可近性是否公平。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說，癌症新藥不只是延長生命，更是縮短不健康餘命的核心手段，當治療更精準、副作用更低，病人就更有機會回到職場及家庭，維持社會功能，這也是癌症治療進步對整體社會的價值。尤其政府設立癌藥基金，就是為了讓癌症新藥在進入常規健保給付前，有一個加速新藥可近性的過渡機制。

衛福部去年設立癌症新藥基金，但去年50億元專款，實際支用約23.58億元，執行率不及5成。蔡麗娟指出，這容易被解讀為「病人需求不大」或「癌症新藥不需要這麼多預算」；相反地，臨床上仍有許多病友正面臨新藥未給付、給付條件過窄，或看得到卻用不到的困境。

蔡麗娟呼籲，癌藥基金應建立更透明、可預期的審查與銜接機制，外界目前只看得到已收載藥品、使用人數與支用金額，但哪些藥品已申請、審議中、協議中、未通過或暫緩納入等，病友常無法即時掌握，衛福部應更透明地讓社會知道癌藥基金執行到哪裡、哪些藥品正在等待，讓政策成效更容易被檢視。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，癌症藥費逐年增加，反映醫療科技進步及更多病人受惠，但病友並非要求所有新藥都要納入給付，而是能否及時用到適合的藥，以及不同癌別間的治療可近性是否公平。但近年健保新藥預算成長幅度有限，病友憂心癌症新藥暫時性支付的藥品，未來能否順利銜接健保常規給付。

嚴必文也說，政府應強化新藥審查與給付機制的透明度，建立更明確的癌症新藥暫時性支付接軌健保路徑與評估時程，適度擴充新藥預算規模，提高資源運用效率，確保癌症新藥暫時性支付穩定運作。

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