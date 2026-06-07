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國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新統計，114年健保總申報藥費達2677億元，約占健保總額28%；藥物使用量前三名，分別是緩解便秘、高血壓用藥與預防血栓藥品。本報資料照片
衛福部健保署最新統計，114年健保總申報藥費達2677億元，約占健保總額28%；藥物使用量前三名，分別是緩解便秘、高血壓用藥與預防血栓藥品。本報資料照片

台灣步入超高齡社會，長者多患有慢性疾病，醫療需求及藥品用量、價格均有所增加，造成健保藥費逐年上升。衛福部健保署最新統計，114年健保總申報藥費達2677億元，約占總額28%；藥物使用量前三名，分別是緩解便秘「中美便通樂膜衣錠」（番瀉葉）高達2.4億顆，排名第一；其次是高血壓藥物「脈優錠5毫克」2.3億顆，與預防血栓藥品「伯基腸溶微粒膠囊100毫克」2.1億顆。

健保署醫審及藥材組參議張惠萍說，國人健保藥品使用量前20名，其中5項為緩解便秘、脹氣的腸胃道用藥，包括「中美 便通樂膜衣錠」（番瀉葉）、「榮民氧化鎂錠250毫克等；控制三高用藥包辦9項，包括脈優錠5毫克、冠脂妥膜衣錠10毫克、美克糖錠500毫克等，使用量介於2.1億顆至1.1億顆，這此兩款藥物約占20項的三分之二。

張惠萍說，國人用量高藥品仍以三高用藥為大宗，超高齡社會下，三高患者愈來愈多，又需長期用藥，但緩解便秘、脹氣的腸胃道用藥也占多數，主因是高齡長者腸胃蠕動不佳，速度變慢，常有便祕、脹氣等，此外，止痛藥、抗焦慮劑、維他命等也名列其中。

癌症連續43年位居國人十大死因之首，藥費也持續上升。健保署統計，近6年來癌藥申報金額逐年增加，自109年347億元，增至114年496億元，增幅43%。健保署表示，癌藥申報金額增加主因是癌症新藥及擴增給付增加所致。

張惠萍指出，近3年癌症新藥增加37項、擴增給付45項，包括112年癌症新藥增加8項、擴增給付11項，4500人受惠；113年癌症新藥增加9項、擴增給付18項，1萬3950人受惠；114年癌症新藥增加20項、擴增給付16項，1萬960人受惠。健保署持續投資癌症藥品，持續接軌國際治療指引，讓癌友獲得最好的治療。

罕見疾病用藥方面，109年至112年申報藥費前三名均為法布瑞氏症、龐貝氏症及黏多醣症，112年法布瑞氏症申報藥費33.6億元、龐貝氏症及黏多醣症各10.1億元。排名於113、114年出現變化，112年健保納入脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥品給付，排名隨給付條件放寬上升至第4，113年上升至第3、114年第2，申報藥費達19.4億元。

張惠萍說，健保署給付SMA藥費，雖然單一患者藥費達4900萬元，但用藥可改善病人運動功能，給付範圍為具有效益族群，希望減輕病人負擔。

114年健保藥物用量前20名，大致可分為緩解便秘、脹氣的腸胃道用藥，還有降血壓和血脂的三高用藥。</p><!--8--><p> </p><p> 資料提供／健保署、製表／元氣中心（AI協助）
114年健保藥物用量前20名，大致可分為緩解便秘、脹氣的腸胃道用藥，還有降血壓和血脂的三高用藥。

資料提供／健保署、製表／元氣中心（AI協助）

健保藥費逐年增加，114年健保總申報藥費達2677億元，約占總額28%。</p><!--12--><p> 資料提供／健保署、製表／元氣中心（AI協助）
健保藥費逐年增加，114年健保總申報藥費達2677億元，約占總額28%。

資料提供／健保署、製表／元氣中心（AI協助）

健保 三高 藥品

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