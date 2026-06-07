快訊

合歡山賞花巴士翻覆畫面曝 16外籍遊客送醫…蘋果偵測自動打119

傅子純疑血癌驟逝 兵家綺急奔加護病房「姐陪你最後一程」

傅子純常自嘲外強中乾！曾眩暈、氣胸 合作夥伴震驚遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

從抗老到慢老 高端人士的日常自律清單

聯合報／ 文／江佩君
透過科技輔助保養，維持好狀態，已是不分男女都在追求的。（法新社）
透過科技輔助保養，維持好狀態，已是不分男女都在追求的。（法新社）

你是否也好奇，那些事業繁忙的企業家或名媛菁英們，為何在他們的臉上與身心狀態，愈來愈看不出真正的年紀？

在財富菁英的圈子裡，時間與狀態是一種「可以被科學管理的變因」。他們追求的是「看不出痕跡的優化」，並將醫學美容納入生活管理的一環。積極維護身體與外在的良好狀態，不僅是經營形象資產，更是一場關於健康管理與「生物駭客（Biohacking）」的思維。

醫美日常化：像上健身房一樣

全球相關產業研究指出，非侵入性的健康與美學調理在近年呈現強勁成長。這顯示「保養型調理」已成為市場核

心，非侵入式的方式為現代人提供了更溫和、具備微調與循序漸進的修正空間。

這種「日常化」趨勢也打破了性別邊界。重視外在與商務儀態的男性，對於「輪廓線條管理」與「肌膚乾淨度」的需求呈現顯著增長，兩性比例不再懸殊。由於非侵入式調理具備低調、恢復期短的特性，使其變得像定期進健身

房一樣，成為維持好氣色、展現自律生活的一種基本生活配置，且年齡層有年輕化的趨勢。

從救急到預防：慢老哲學的興起

現代高端圈層正流行一個關鍵字：Biohacking（生物駭客）。這意味著將身體視為一套精密系統，透過科學數據、飲食優化與現代科技，主動且系統化地管理老化過程，代表人物包括美國矽谷知名科技企業家Bryan Johnson，防彈咖啡創始人、有「生物駭客之父」之稱的Dave Asprey。他們深知健康壽命的重要性，因為，長壽若沒有品質，便失去意義。

「緊緻的輪廓與飽滿的氣色，是社交場合中的符號資產。」這種「慢老」思維反映了心理學上的正向回饋：當外在維持在穩定且健康的狀態，能產生由外而內的社交自信，向外界無聲的宣告：「我擁有極佳的生活掌控力與愉悅的心理狀態。」

醫學專業結合隱私：跨科別的整合與效率

對於時間成本極高、重視效率的財富階級而言，他們習慣一步到位的品質與嚴謹服務。結合「大型醫療體系的專業深度」與「私密舒適的環境」，便成為現代健康管理機構的新趨勢。

瞄準需求，已有診所整合跨科別資源，將專科門診、全方位健康管理、精準健康篩檢與跨科別調理進行系統化串聯，並提供高隱私的環境，確保求診者的舒適度。

在時間管理方面，高階菁英重視如何安全且有效率地完成多元需求。例如在進行常規的內視鏡健康檢查時，若經專業醫療團隊嚴謹評估，在符合安全規範的前提下，可由專職麻醉醫師全程監控，跨科別同步進行面部調理。

與一般單一訴求的診所不同，具備醫院等級的專職麻醉團隊與跨科別會診機制，是確保程序安全執行。同時，也能讓忙碌的商務人士同時高效率完成外在狀態的優化。

有錢人的熱門話題：細胞科技的神秘面紗

現代菁英也持續關注前瞻生醫科技的應用發展，代表人物包括甲骨文共同創辦人Larry Ellison，近年以大量資金與科技資源投入生醫與抗老研究。例如在生物醫學界引起廣泛討論的細胞科技，皆是高資產族群探討未來健康藍圖時的熱門話題。

在日常皮膚健康管理中，含有科學修護因子的新型態保養製劑，常被做為日常光電調理後的「導入型科學修護」，至於更深層的生物科技應用，目前在台灣屬於法規嚴格規範與持續發展中的前沿領域。實際的應用範圍、諮詢形式與執行程序皆須嚴格遵循國家衛生福利法規。這類前瞻科技多存在於高度客製化的專業醫療諮詢中，由醫師依據個體差異進行嚴格的醫學評估。

你的細胞充電站：日常能量的深層應援

在高端人士的抗老清單中，保養早已不再停留於肌膚表面，健康管理已深入到身體的日常能量平衡。像是透過高壓氧艙進行物理性健康補給，是目前名流圈與高強度運動員用來調節生理機能的常見輔助手段。

這項技術運用物理加壓原理，在特定的氣壓環境下提供高濃度的氧氣，輔助提升身體的含氧量。透過氣壓作用，讓氧氣能更有效率的舒緩因高壓工作帶來的疲憊感，維持身體能量的動態平衡。

醫師指出，現代人因長期面臨高張力的工作壓力或生活節奏，常有身心緊繃、睡眠品質不佳或日常注意力不易集中的困擾。透過高壓氧艙的輔助，有助於調節生理機能、釋放長期累積的壓力；許多職業運動員也以此作為運動後的日常身體修復與機能維持。

防彈咖啡創始人、有「生物駭客之父」之稱的DaveAsprey將人體視為一個可以被破解、升級且重新設定的「生物作業系統」。圖╱摘自IG：dave.asprey
防彈咖啡創始人、有「生物駭客之父」之稱的DaveAsprey將人體視為一個可以被破解、升級且重新設定的「生物作業系統」。圖╱摘自IG：dave.asprey

甲骨文共同創辦人Larry Ellison，近年以大量資金與科技資源投入生醫與抗老研究。（路透）
甲骨文共同創辦人Larry Ellison，近年以大量資金與科技資源投入生醫與抗老研究。（路透）

美國矽谷知名科技企業家Bryan Johnson正是紀錄片「長生不死：矽谷富豪的逆齡人生」（Don't Die The Man Who Wants to Live Forever）的主角。圖／摘自IG：bryanjohnson_
美國矽谷知名科技企業家Bryan Johnson正是紀錄片「長生不死：矽谷富豪的逆齡人生」（Don't Die The Man Who Wants to Live Forever）的主角。圖／摘自IG：bryanjohnson_

隨著科技進展，各類抗老科技、儀器也推陳出新。（美聯社）
隨著科技進展，各類抗老科技、儀器也推陳出新。（美聯社）

SpaceX的創始人、特斯拉執行長Elon Musk的母親Maye Musk，78歲的她也是知名的銀髮超模代表，同時也是一名營養師，靠著自律的飲食與生活習慣維持好狀態。（路透）
SpaceX的創始人、特斯拉執行長Elon Musk的母親Maye Musk，78歲的她也是知名的銀髮超模代表，同時也是一名營養師，靠著自律的飲食與生活習慣維持好狀態。（路透）

63歲的Tom Cruise，靠著高強度體能訓練、嚴格的飲食管理、熱愛挑戰極限運動，以及工作帶來的熱情，讓自己保持活力。 （路透）
63歲的Tom Cruise，靠著高強度體能訓練、嚴格的飲食管理、熱愛挑戰極限運動，以及工作帶來的熱情，讓自己保持活力。 （路透）

健康管理 健身房 時間

延伸閱讀

老得快不是沒原因！網點名六大「加速老化行為」你中了幾項？

影／僧眾高齡化醫療需求增 豐原首場健檢義診出家人說方便

白髮冒出不想見人？心理師揭「抗老焦慮」：怕的其實不是變老

剛剛好的自然Q彈！醫美品牌首度跨界手搖飲，「再生美學」成日常

相關新聞

「新兵日記」傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

民視八點檔當家演員傅子純今日下午傳出病逝消息，享年46歲，消息一出，震驚演藝圈與大批粉絲。鳳凰藝能總經理趙善意證實，傅子純因身體不適緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師初步研判與急性血癌有關，確切病因仍待進一步確認。

雨彈狂炸！15縣市發布豪雨特報「持續下到晚間」低窪地區慎防淹水

受到對流雲系影響，中央氣象署針對15縣市發布豪雨特報，影響時間持續到晚間，呼籲民眾慎防雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

台灣失智症超全球1.5倍？醫：血管型風險高 睡眠、壓力、手搖飲都中招

台灣邁入超高齡社會，失智症患者人數也同步攀升。根據衛福部推估，目前全台失智症患者已超過35萬人，且未來仍將持續增加。精神科醫師楊聰財指出，台灣失智症盛行率與成長速度被認為高於全球平均，約達1.5倍，原因包括人口老化、慢性病盛行、生活型態改變及長期睡眠不足等。

溼答答！15縣市豪大雨特報 北北宜桃大雷雨多區慎防積水

中央氣象署下午15時05分針對全台15縣市發布豪雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南部、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

雷雨當空！松機下午14時38分暫停地面作業 部分航班延誤

受到西南風影響，各地天氣不穩定，交通部民航局指出，松山機場下午2時38分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

三分之二個台灣下雨了！15縣市大雨特報 下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時50分針對全台發布15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。