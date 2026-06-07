交通部完成捷運三鶯線履勘 後續通車日期由新北市宣布

交通部上月28日召開捷運三鶯線履勘前置會議，並在今天完成履勘作業，待新北市政府完成4項「營運前須改善事項」改善並報交通部同意後，將由新北市政府宣布通車日期。

本次履勘範圍為捷運三鶯線，路線自板南線頂埔站至鶯桃福德站，全線長約14.29公里，共12座高架車站及1座機廠，前經新北市政府於今年4月26日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告，確認達通車營運準備，於5月14日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部表示，今天已完成運三鶯線履勘作業，本次履勘小組由路政及道安司吳司長東凌擔任召集人，分成土建、機電及營運等3組，每組各邀請3位專家學者組成並進行履勘作業。

經分組討論後，履勘小組共提出15須改善事項，其中4項為「營前須改善事項」、6項為「一般注意改善事項」及5項為「後續建議改善事項」。

「營運前須改善事項」部分，包含頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線、營運設施設備收邊不完整、營運設施設備安全標示不明顯或未張貼、三峽主變電站 161kV 設備機房地板應劃設禁止線及警戒線等，新北市政府於確認完成改善並報交通部核准後，「再由新北市政府決定通車日期」。

「一般注意改善事項」則請新北市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部指出，本次履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組 討論及總結會議。履勘模擬演練情境為 LB03 長壽山站上行往 LB04 橫溪站，站間列車突然無法行駛，列車上同時有旅客受傷需緊急救護、及行動不便者需要協助，相關緊急應變措施，演練期間適逢三峽地區強降雨，所有參與人員仍順利完成模擬演練。

本計畫通車啟用後，可與台北捷運板南線頂埔站及台鐵鶯歌站銜接轉乘，連結台北都會區捷運及台鐵路網，提供土城、三峽與鶯歌周邊地區運輸需求，並連結新北市美術館、鶯歌陶瓷老街及三峽老街等觀光地標，降低私人運具使用，提升地區可及性，帶動周邊發展。

交通部今完成運三鶯線履勘作業，待新北市政府完成4項「營運前須改善事項」改善並報交通部同意後，將由新北市政府宣布通車日期。圖／交通部提供

交通部今完成運三鶯線履勘作業，待新北市政府完成4項「營運前須改善事項」改善並報交通部同意後，將由新北市政府宣布通車日期。圖／交通部提供