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19時49分宜蘭南澳鄉規模3.2地震 震度最高2級有感搖晃

聯合新聞網／ 台北訊
地震示意圖。圖／AI生成
地震示意圖。圖／AI生成

06/07-19:49<a href='/search/tagging/2/宜蘭縣' rel='宜蘭縣' data-rel='/2/249349' class='tag'><strong>宜蘭縣</strong></a>南澳鄉發生規模3.2有感<a href='/search/tagging/2/地震' rel='地震' data-rel='/2/103355' class='tag'><strong>地震</strong></a>
06/07-19:49宜蘭縣南澳鄉發生規模3.2有感地震

2026年6月7日晚間7時49分，宜蘭縣南澳鄉發生一場規模3.2的有感地震。此次地震震源深度約8.4公里，屬於極淺層地震，震央位於宜蘭縣政府西南方約36.1公里處。最大震度為宜蘭縣南澳2級，附近花蓮縣部分地區則有1級微弱搖晃感。

最大震度2級地區:宜蘭縣

宜蘭縣南澳鄉感受到的最大震度為2級，為輕震等級，代表多數民眾能感受到搖晃，室內懸掛物及電燈可能輕微晃動，靜止狀態下汽車亦會有輕微搖晃。此類震度一般不會造成實質建築損害，但提醒民眾注意安全，隨時檢查周圍環境，保持警覺。

最大震度1級地區:花蓮縣

花蓮縣部分區域感受到1級微震，僅在安靜時可感覺輕微搖晃，未有明顯影響。此類震度不影響日常生活，但仍建議居家保持防震準備。

由於本次地震震度均低於3級，目前無需額外震後措施。建議民眾可依防震常識，於地震發生時保持鎮定，採取趴下、掩護、穩住等基本防護動作，避免靠近窗戶及懸掛物。地震後應確認家中水電瓦斯管線狀況，避免次生意外發生。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

地震 宜蘭縣

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