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捷運三鶯線履勘完成！有4項營運前需改善 新北拚年中通車

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三鶯線今天完成履勘。圖／新北市捷運局提供
三鶯線今天完成履勘。圖／新北市捷運局提供

只差一步！捷運三鶯線今天完成履勘，經交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項共計4項，新北捷運工程局、新北捷運公司表示，將盡速調整在確認全數完成並符合營運要件後，將立刻向交通部申請營運許可，待取得許可後就能通車，全力朝今年中通車目標邁進。

新北捷運局長李政安表示，中央與地方全力推動三鶯線通車，4月26日新北市府完成初勘後，5月14日報請交通部辦理履勘，5月28日舉行履勘前置會議，今天履勘。

由交通部路政及道安司長吳東凌擔任召集人，邀集國內9位頂尖的專家學者，針對三鶯線進行全面性檢查，分為土建、機電及營運三組，包含文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

捷運局長李政安指出，現場模擬演練於LB03長壽山站至LB04橫溪站間，進行「列車無法行駛，乘客受傷需緊急救援」模擬情境，儘管下大雷雨，新北捷運公司第一線運務與維修人員模擬流程，執行相關緊急應變措施，經委員檢視旅客動線、行控中心通報機制及流程操作皆順暢，並即時排除模擬事故，營運人員專業技能已符合營運需求。

李政安指出，履勘作業經委員共識結論為「營運前須改善事項」4項、「一般注意改善事項」6項、「後續建議改善事項」5項。針對履勘委員提出的各項建議，捷運局及捷運公司將盡速執行，在確認營運前須改善事項完成後，將儘速報請交通部核發營運許可，取得後就能通車。

新北捷運工程局補充，三鶯線是全台最大的捷運統包工程，也是新北第一個自辦的中運量捷運系統，全長14.29公里，串聯土城、三峽及鶯歌，能轉乘板南線與台鐵，通車後能有效帶動三鶯地區的發展，並提升觀光效益，而新北市境內捷運通車總里程也將突破百公里，是全國捷運里程數第一名的城市。

模擬演練執行鄰軌救援。圖／新北市捷運局提供
模擬演練執行鄰軌救援。圖／新北市捷運局提供

三鶯線模擬演練順利排除事故。圖／新北市捷運局提供
三鶯線模擬演練順利排除事故。圖／新北市捷運局提供

模擬協助乘客移至救援車。圖／新北市捷運局提供
模擬協助乘客移至救援車。圖／新北市捷運局提供

履勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供
履勘委員檢視營運設施。圖／新北市捷運局提供

交通部邀集專家展開三鶯線履勘。圖／新北市捷運局提供
交通部邀集專家展開三鶯線履勘。圖／新北市捷運局提供

三鶯線 新北捷運 中央

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