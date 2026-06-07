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托雷多美術館典藏將登台 林布蘭、梵谷作品展出

中央社／ 台北7日電

美國托雷多美術館擁3萬多件典藏，富邦美術館將自7月起以2檔展覽呈現其橫跨16至20世紀的精選典藏，首檔可見林布蘭真跡，第2檔可見梵谷「奧維爾的麥田與收割者」。

托雷多美術館（Toledo Museum of Art）以講述「全球藝術史」為典藏目標。富邦美術館此次攜手時藝多媒體，將帶來「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」與「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」，將透過作品呈現西洋藝術史400年演變，聯展預售票日前開賣因購買踴躍，甚至一度當機。

「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」將率先在7月登場，將匯聚超過50件橫跨16至19世紀的大師之作，呈現歐洲繪畫在不同時代、地域與藝術傳統中的豐富樣貌。

富邦美術館透過新聞稿預告，展覽將集結林布蘭、哥雅、透納等藝術史重要畫家作品。包含林布蘭「穿皮草大衣的男子」（Man in a Fur-Lined Coat）、哥雅「孩童與推車」（Children with a Cart）等。

「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」則將透過展品展現印象派延伸至現代藝術發展的重要階段，將匯聚莫內、梵谷、畢卡索、馬諦斯等藝術大師作品，呈現藝術家如何突破傳統繪畫框架，開啟20世紀藝術史的重要革命。

包含馬諦斯「休憩的舞者」（Dancer Resting）、梵谷「奧維爾的麥田與收割者」（Wheat Fields with Reaper, Auvers）將於其中展出，「奧維爾的麥田與收割者」是托雷多美術館著名館藏之一，是梵谷在生命晚期所留下的作品。

「古典光影大師：林布蘭到哥雅－托雷多美術館珍藏展Ⅰ」將在7月18日展出至10月19日，「現代藝術百年：莫內到馬諦斯－托雷多美術館珍藏展Ⅱ」則將於12月12日展出至2027年4月13日，地點均在台北富邦美術館1樓。

梵谷 美術館 莫內

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