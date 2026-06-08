健康你我他／改變相處之道 失智者更受用

大姑失智了，最令家人頭痛的，不是照顧問題，而是她不肯就醫。以往她精明能幹，如今卻常突發奇想，說有祖輩遺產留在老家，需取回，讓家人憂心不已。只要一提醫院，立刻翻臉：「我沒病！」一開始，外甥總想據理力爭，不斷提起媽媽忘東忘西的糗態，大姑則是愈聽愈生氣，認為遭到羞辱，親子關係益發緊張。

後來外甥明白，失智長輩最怕被貼上「有病」標籤，若一直硬碰硬，只會讓他們更抗拒。所以他調整心態，不再執著「說服」媽媽承認有病，而是試著改變方法。比如對媽媽說：「我最近常頭暈，您陪我去醫院好嗎？」她聽了就願意出門，再拜託護理師「既然媽媽來了，順便做個健康檢查」，她便答應接受評估。

外甥也學著多陪伴、多聊天、不與之爭辯。當媽媽說東西被偷，他便先安撫「您一定很著急，我們一起來找找。」待其情緒平穩後，再轉移注意力。

照顧媽媽讓外甥領悟到：與其直指病患說錯或做錯，不如先順著她，再以同理心提供支持與幫助，且不強迫她做不想做的事。當媽媽說不出完整字句時，提示「名詞」讓對話順利銜接，使其感覺被包容與接納。

陪伴失智者是條漫漫長路，我們改變不了疾病，但能改變的彼此相處之道。有時一句溫柔話語、一點轉彎的智慧，比講道理更有用。