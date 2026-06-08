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長期下腹痛 她竟患胡桃鉗症候群

聯合報／ 蔡承根／義大癌治療及右昌聯合醫院心臟血管外科醫師
電腦斷層的黃色箭頭為左腎靜脈，藉由血管內超音波可見內部管腔狹窄情況。圖／蔡承根醫師提供
電腦斷層的黃色箭頭為左腎靜脈，藉由血管內超音波可見內部管腔狹窄情況。圖／蔡承根醫師提供

一名近50歲女性長期飽受下腹悶痛困擾，她形容那種痛，不像腸胃不適，也不像經痛，而是一種悶脹、卡在體內的壓迫感，尤其工作久站後更明顯。晚上明明想好好休息，一躺下卻下腹脹痛加劇，翻來覆去都找不到舒服姿勢，只能半坐半躺勉強入睡，睡眠品質變差，白天總是疲憊不堪。

她跑遍婦產科與腸胃科檢查都沒有明顯異常，只能反覆依賴止痛藥，症狀卻沒有改善，甚至更頻繁。直到進一步接受血管超音波與電腦斷層檢查，才終於找到答案是「卵巢靜脈曲張」，而背後真正的關鍵是「胡桃鉗症候群」。

所謂「胡桃鉗症候群」，是指左腎靜脈被主動脈與上腸繫膜動脈夾擠，導致血液回流受阻，當壓力無法順利往上排出時，便會往下傳導至卵巢靜脈與骨盆靜脈叢，造成靜脈擴張與慢性鬱血。

當骨盆內靜脈長期處於高壓與逆流狀態，就會形成「骨盆鬱血症候群」，常見症狀包括下腹悶痛、經前加劇、久站不適，甚至合併下背痛或性交疼痛。一般平躺時靜脈回流應該改善，但若合併胡桃鉗症候群，血液無法經由腎靜脈順利回流，反而會改道流向側枝循環，例如卵巢靜脈，使骨盆充血更嚴重，也是這名患者「一躺下反而更痛」的真正原因。

在確立診斷後，她接受血管內微創治療，一方面於左腎靜脈置放支架，解除被壓迫的主幹回流通道；另一方面進行左側卵巢靜脈栓塞，阻斷異常逆流的側枝循環。治療後，下腹悶痛逐漸改善，夜間也終於能平躺入睡，生活品質明顯提升。

這類患者的診斷往往不易，初期影像不明顯，症狀容易與婦科或腸胃疾病混淆。有些人甚至長期被當成功能性腹痛處理。

臨床上若出現慢性下腹悶痛、與姿勢或久站有關，甚至影響睡眠品質，就應提高警覺，思考是否與靜脈回流異常有關。

婦產科 超音波

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