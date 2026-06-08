聽新聞
0:00 / 0:00

健康主題館／台灣每5到10人 就有1人腸躁症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
「大腸激躁症」俗稱「腸躁症」，雖不會致命，但若不處理將影響生活品質、人際關係等。圖／123RF
「大腸激躁症」俗稱「腸躁症」，雖不會致命，但若不處理將影響生活品質、人際關係等。圖／123RF

現代人生活壓力大、作息不正常，不少人長期飽受腹痛、腹瀉或便祕之苦，但到醫院做抽血、超音波甚至大腸鏡檢查，結果都正常，讓人懷疑「是不是自己太敏感」。醫師指出，這類情況可能是罹患了「大腸激躁症」，俗稱「腸躁症」，雖不會致命，但若不處理會影響生活品質、人際關係等。

台灣約每5到10人就有1人有腸躁症，雙和醫院消化內科主治醫師賴雨欣表示，腸躁症屬於「功能性腸道疾病」，也就是腸道結構本身沒有發炎、潰瘍或腫瘤，但腸道運作節奏失調，導致腹痛、腹瀉或便祕反覆發作。與急性腸胃炎不同，腸躁症多為慢性症狀且反覆發作，症狀可能持續數月甚至數年。

互動異常 腦腸軸作怪

腸道被稱為人體「第二個大腦」，腸道內約有一億個神經細胞，數量與脊髓相近。賴雨欣說，大腦與腸道之間，會透過自律神經與荷爾蒙互相影響，因此不少人緊張時會肚子痛、面試前頻跑廁所，都是「腦腸軸」作用的結果。一旦腦腸訊號傳遞失衡，腸躁症患者對腸道刺激就會變得特別敏感。

除了腦腸互動異常外，腸躁症也與腸道敏感度增加、腸道菌叢改變等因素有關。賴雨欣指出，部分患者腸道細菌增生後，容易產生大量氣體，引發腹脹、腹瀉等不適；也有人在急性腸胃炎痊癒後，腸道功能未完全恢復，進而演變成慢性症狀。壓力、情緒與作息不正常，也常是誘發或加重症狀的重要原因。

賴雨欣說，壓力確實會影響症狀，但腸躁症並非單純「想太多」，而是多重生理機制共同造成的疾病，並非患者憑空想像。

患者多重生理機制共病

腸躁症診斷主要以症狀為依據，通常會依照國際Rome IV診斷準則評估，包括反覆腹痛、腹痛與排便相關，以及排便頻率或型態改變等。若合併體重異常減輕、血便、貧血、夜間疼痛或大腸癌家族史等警訊，則須進一步檢查，以排除其他疾病。

改善腸躁症，先以改善患者飲食與生活調整為主，包括避免吃刺激性食物、建立規律作息，必要時再搭配藥物治療，改善腸道蠕動與腹痛症狀。

賴雨欣表示，目前醫學上證據最充足的飲食方式為「低腹敏飲食」，平時要有規律運動、充足睡眠、壓力管理，以及養成定時進食、細嚼慢嚥的習慣，也有助穩定腸道功能。

少吃易發酵、產氣食物

所謂「低腹敏飲食」，是透過減少容易發酵、產氣的食物，降低腹脹與腸胃不適。低腹敏飲食分三階段，第一階段需嚴格限制4到6周；第二階段再逐步將食物加回，觀察身體反應；最後建立個人化的長期飲食模式。

賴雨欣提醒，腸躁症目前雖無法完全根治，但大多數患者透過適當生活調整，都能有效控制症狀。若長期反覆出現腸胃不適，不應迷信偏方或過度追求「排毒」，建議及早就醫，由專業醫師協助找出誘發原因，才能真正改善生活品質。

延伸閱讀

維生素C不是愈多愈好！醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

好險沒拿護肝藥回家吃！AI診斷他脂肪肝變急性闌尾炎…救了一命

台灣失智症成長比全球快 血管型風險高為關鍵

涉過失殺人！庸醫把「肝臟當脾臟」稱無法分辨…害病人大出血身亡

相關新聞

國人最新健保藥品用量統計 超高齡社會「這款藥」用量高達2.4億顆

台灣步入超高齡社會，長者多患有慢性疾病，醫療需求及藥品用量、價格均有所增加，造成健保藥費逐年上升。衛福部健保署最新統計，114年健保總申報藥費達2677億元，約占總額28%；藥物使用量前三名，分別是緩解便秘「中美便通樂膜衣錠」（番瀉葉）高達2.4億顆，排名第一；其次是高血壓藥物「脈優錠5毫克」2.3億顆，與預防血栓藥品「伯基腸溶微粒膠囊100毫克」2.1億顆。

「新兵日記」傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

民視八點檔當家演員傅子純今日下午傳出病逝消息，享年46歲，消息一出，震驚演藝圈與大批粉絲。鳳凰藝能總經理趙善意證實，傅子純因身體不適緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師初步研判與急性血癌有關，確切病因仍待進一步確認。

雨彈炸全台！明中南部下到發紫 氣象署不排除啟動大規模劇烈豪雨作業

受到西南風及滯留鋒面影響，未來1周各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天南部及午後桃園以北地區慎防短延時豪雨，周二、周三雨勢最明顯，各地持續有陣雨或雷雨，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨，屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。

慢病、便秘用藥為健保用藥大宗 專家籲扭轉「有拿藥才安心」看病文化

台灣邁入超高齡社會，慢性病用藥需求持續攀升。依健保申報資料指出，使用量前幾名藥品多與慢性病、腸胃蠕動及血管疾病，包括緩解便祕的番瀉葉類藥品、胃藥，以及抗凝血藥物等。醫改會執行長林雅惠說，藥品使用量增加反映高齡化與慢性病照護需求，建議重視預防醫學，協助民眾適當用藥與社區健康管理。

捷運三鶯線完成履勘 通車前要改善的4項是這些

捷運三鶯線今天完成履勘，經交通部履勘委員會確認，營運前須改善事項共計4項，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站 161kV 設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」。

放冷凍不會壞！營養師揭食安地雷：剩菜放太久、便當拖著吃最危險

今天是世界食品安全日，不少民眾認為只要買到品質良好的食材、選擇衛生乾淨的餐廳，就能遠離食安風險。營養師提醒，真正容易被忽略的危機，是買回家之後的保存與食用方式。尤其，食物長時間放冷凍庫，會破壞食物風味及營養。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。