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雨彈炸全台！明中南部下到發紫 氣象署不排除啟動大規模劇烈豪雨作業

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天南部及午後桃園以北地區慎防短延時豪雨，周二、周三雨勢最明顯，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨，屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。聯合報系資料照
明天南部及午後桃園以北地區慎防短延時豪雨，周二、周三雨勢最明顯，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨，屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。聯合報系資料照

受到西南風及滯留鋒面影響，未來1周各地都有降雨機率，中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天南部及午後桃園以北地區慎防短延時豪雨，周二、周三雨勢最明顯，各地持續有陣雨或雷雨，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨，屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。

曾昭誠說，明（8日）西南風增強、鋒面接近，各地降雨機率提高，中南部整天有陣雨或雷雨，北部、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，花東則為多雲的天氣，午後各地仍有雷陣雨。

明天中南部以及午後的北部、宜蘭、花東山區有大雨發生機率，南部及午後的桃園以北地區則要注意短延時豪雨。

周二、周三（9、10日）受到西南氣流影響，這2日為本周降雨最明顯的時候，西半部、宜蘭、花東山區持續有陣雨或雷雨，並有大雨及局部豪雨發生機率，中南部甚至恐出現豪雨等級以上降雨，氣象署屆時不排除啟動大規模劇烈豪雨作業。

周四（11日）鋒面南移，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，並有大雨發生機率，其他地區則有局部短暫陣雨或雷雨。

周五至周日（12至14日）滯留鋒面再回到台灣附近，加上西南風持續影響，西半部、東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有大雨至豪雨發生機率，天氣仍不穩定。

溫度部分，曾昭誠指出，盡管各地都有降雨機率，但受西南風影響，明天各地白天高溫仍有約30至34度，感受悶熱，東南部甚至有焚風發生機率；周二至周日因降雨明顯緣故，各地高溫略降到27至30度，低溫也略降到22至25度。

周二、周三雨勢最明顯，「全台下到發紫」，各地持續有陣雨或雷雨，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨。圖／中央氣象署提供
周二、周三雨勢最明顯，「全台下到發紫」，各地持續有陣雨或雷雨，中南部山區更可能出現豪雨以上降雨。圖／中央氣象署提供

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