彩虹旗飄揚東京街頭 台灣第6度參與遊行展現平權成果

日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）今天在澀谷舉辦遊行，主辦單位表示約有1萬5000人參與；台灣第6度組隊參加，在小雨中手持象徵多元與包容的彩虹旗，在領頭花車帶動氣氛下，沿著澀谷車站及表參道約2公里路線前進。

今年大會以「多樣性與平等開啟未來」為主題，吸引來自全球超過200個政府代表、企業及公民團體共襄盛舉。

台灣今年由駐日代表處、台灣紅絲帶基金會及台灣伴侶權益推動聯盟（伴盟）共同組成TEAM TAIWAN參與活動，在遊行隊伍與攤位區高舉台灣旗幟，向國際社會展現台灣推動性別平權與多元共融的成果。

第2度參與東京彩虹驕傲的駐日代表李逸洋，今年受邀與英國駐日大使朗博頓（Julia Longbottom）等各國使節一同登上大會主舞台致詞，成為現場唯一登台發言的亞洲國家代表。

李逸洋致詞表示，台灣於2019年成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，這不僅是法律上的改變，更代表台灣社會全體的進步。他指出，根據經濟合作暨發展組織（OECD）性別相關評比，台灣在亞洲排名第1、全球排名第6，在性別平等及人權發展方面已成為亞洲的重要典範。

他說，台灣是一個擁有多元民族、文化及價值觀的社會，人們透過長時間的對話與交流，學習理解彼此差異，讓不同背景的人都能共同生活。他代表台灣向日本及來自世界各國的與會者表達支持與聲援，並邀請大家親自到台灣走訪，感受充滿多元、活力與溫暖的人文環境。

李逸洋在受訪時也指出，台灣近年來在國際上的能見度以及受到肯定的程度持續增加，但相對地，打壓台灣的力量也相當大，因此有時仍會被要求以ChineseTaipei名義參與國際活動。這次能夠在Tokyo Pride這樣的重要活動中，以「台灣」的名義參與，讓世界看見台灣，他認為非常值得肯定，也感到非常驕傲。

遊行期間，李逸洋與台灣紅絲帶基金會董事長涂醒哲、伴盟秘書長簡至潔及來自各地的支持者共同參與，以實際行動表達對性別平權的支持。台灣同志運動先驅祁家威特別帶著國旗現身，網紅「四叉貓」也跨海到場參與。

第6度參展的台灣紅絲帶基金會與伴盟今年以「廟宇與夜市」為策展主軸，以性平視角改寫台灣傳統廟宇的生肖流年運勢表，並融入台灣推動性別人權的關鍵歷史事件，打造出獨具特色的「台灣性別平權大事記籤詩」，吸引許多民眾透過抽籤互動。

此外，台灣攤位也向國際旅客推廣台灣觀光，介紹高雄市政府規劃的性別友善旅宿，並發送結合客家花布元素的特色紀念品，展現台灣兼具多元文化與觀光魅力的形象。

紅絲帶基金會副秘書長林垠瀚受訪表示，許多人認為日本是一個相當進步的國家，透過參與活動也發現，日本社會對性別平權及多元性別議題普遍展現友善態度。台灣作為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家，也希望能將平等、多元與包容的理念持續帶到日本，並透過交流與對話，共同推動亞洲性別平權的發展。

日本規模最大的LGBTQ+活動「東京驕傲節」（Tokyo Pride）7日在澀谷舉行遊行活動，台灣第6度組隊參加，在小雨中手持象徵多元與包容的彩虹旗，沿著澀谷車站周邊及表參道等約2公里路線前進。中央社