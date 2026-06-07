外送員食安訓練即將上路 公衛師：應從「算時數」深化為「驗能力」

衛福部食藥署日前預告「外送員食品衛生安全教育訓練」草案，規定新進外送員執業前須完成至少1小時的食品衛生安全教育訓練，在職人員每年須接受相同時數訓練。台北市公衛師公會表示，肯定食藥署新制，但建議制度設計可從「算時數」逐步深化為「驗能力」，並就公版標準化教材、情境式測驗與人臉辨識核銷、分級稽核與第三方抽查等面向提出三項精進建議

公衛師公會理事長翁瑞宏說，外送平台食安風險從傳統餐飲製作端，延伸到供應鏈「最後一哩路」的配送交付過程；溫度控制、冷熱熟食分裝、包裝完整與配送時效，都會影響食品衛生品質。食安管理正由單點式監管走向全鏈條風險治理。

食藥署預估，新制影響全台約10萬名外送員，勞動部職業安全衛生署統計則已超過14萬。翁瑞宏說，食藥署將新興風險納管，值得肯定，但影響人數可觀，更值得把這套訓練做得扎實到位。

公衛師公會理事蔡秉兼說，草案以一小時訓練為基準、開放平台或認可機構辦理，兼顧覆蓋率與產業彈性，是務實可行的設計。建議未來若能進一步補強三個環節，將更能確保訓練品質。

第一、平台自辦的品質一致性：宜留意訓練內容是否貼近外送情境，避免逕行沿用一般食品從業人員教材。第二、零工經濟的特性：產業流動率與兼職比例較高，宜適度強化身分核驗，使線上學習更為落實。第三、量化監理與外部稽核：可逐步建立跨平台一致的稽核與查核標準，讓政策執行更具公信力。

公會分享國際經驗，作為制度精進的參考。近年食安治理已將風險視野延伸至配送交付，重心多放在「平台問責」與「可被稽核的客觀紀錄」。美國食品藥物管理局（FDA）與食品保護會議（CFP）已就直接面對消費者與第三方外送發布專門食安指引，加州並以立法明定即食食品運送的溫控要求；英國則採「依角色風險分級」的訓練架構，監理重心落在食品衛生評級（FHRS）的公開揭露與 HACCP 紀錄。

公會分析，國際呈現監理對象由「個別從業者」延伸至「平台責任」、要求方式由「完訓即可」走向「留存可稽核紀錄」、並與「風險分級」及「資訊透明」結合等方向。公會樂見直接以法規強制完訓，制度密度在國際間已屬前段，期盼在良好基礎上持續精進，發揮更大效益。

據此，公會提出三項精進建議。

第一、建立公版標準化教材，並針對外送情境量身訂作課程內容，包括溫度控制、冷熱熟食分裝、交付時限、包裝完整性辨識，協助平台辦訓更具一致性。 第二、可逐步於平台 App 導入「隨機情境式測驗」與「定期人臉辨識核銷」，確保訓練確由外送員本人完成，並提升其對突發食安風險的辨識與處理能力。 第三、研議分級稽核與第三方抽查機制，並結合消費者線上回報資料，作為動態調整稽核頻率與跨平台管理的參考依據。

翁瑞宏說，公會樂於以公衛專業全力協力，與政府一起把訓練從「算時數」深化為「驗能力」，共同守護全民的公共健康。