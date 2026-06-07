每年約6億人吃壞肚子！夏季食安風險增 專家提供避免食品中毒五原則

夏季高溫來臨，容易滋生細菌與微生物，若食材保存不當，容易吃出問題。6月7日是聯合國訂定的「世界食品安全日」（World Food Safety Day），食品安全議題再度受到關注，根據世界衛生組織統計，全球每年約有6億人因食用受汙染食品而生病，食品安全不只是產業責任，消費者也扮演監督與實踐角色。

為響應世界食品安全日，台灣優良食品發展協會（TQF協會）今年再度攜手家樂福與董氏基金會，推動一系列食安推廣活動，除了推出具有TQF微笑標章商品優惠外，也舉辦全國校園繪畫比賽，希望透過企業、學校與家庭共同參與，讓食品安全觀念從小扎根，落實到每個家庭的餐桌。

TQF協會表示，今年世界食品安全日主題為「化負擔為解方，讓食安無所不在」，強調將繁複的食品安全管理轉化為消費者看得見、摸得著的具體行動。對民眾而言，購買食品時往往難以了解背後的製造流程與品質控管，因此第三方驗證制度便成為重要參考依據。

TQF協會理事長周能傳指出，食品安全管理涵蓋原料選擇、生產製程、品質檢驗及追溯管理等環節，對企業而言是持續精進的重要機制。對消費者來說，透過標章快速辨識經過嚴格把關的產品，降低選購時的不確定性，包括溯源、掌握產地資訊。

今年食安推廣也走進校園，由TQF協會指導、董氏基金會執行的「食安OK！TQF校園飲品繪畫比賽」，邀請全國國小中高年級學生以食品安全與健康飲品為主題進行創作，吸引超過800件作品參賽，最終選出14件得獎作品及19件入圍作品。

周能傳表示，食品安全不應成為消費者的壓力來源，而是透過完善制度與專業驗證，讓民眾能夠更輕鬆做出安心選擇。每一次消費決策，都是推動食品產業持續進步的重要力量，形塑更健康、更永續的飲食環境。

目前全台通過TQF驗證的產品已超過4000項，驗證制度涵蓋食品製造全流程管理，從原物料來源、生產製程到產品抽驗皆有嚴格規範，並透過定期及無預警查核機制，確保產品符合食品安全管理標準。

周能傳提醒，在選購食品時，除了留意保存期限與包裝完整性外，也可優先選擇具公信力驗證標章的產品，並養成正確保存、烹調及飲食習慣。民眾也要落實衛福部推廣的「⁠預防食品中毒五要原則，要洗手、要新鮮、生熟食分開、徹底加熱、注意保存溫度，讓安心飲食成為日常。