捷運三鶯線將通車 第一階段降噪工程拚6月完工

捷運三鶯線即將通車，新北市捷運局針對捷運路段展開降噪優化，第一階段鎖定學校周邊，北大國小、鳳鳴國中增設隔音牆已完成，三峽國中隔音牆工程進入最後階段，預計6月能全數完工。捷運局強調，將持續透過主動與被動減噪雙管齊下方式，持續精進沿線噪音改善措施，兼顧捷運營運與居民生活品質。

三鶯線地方殷殷期盼，不過測時期間噪音為周邊居民帶來困擾，新北市捷運局指出，市府持在主動式減噪部分，針對測試初期因緊急煞車造成車輪真圓度不足而產生異音問題，已在去年底完成全車隊車輪鏇削作業，實測噪音降低超過10分貝，居民反映也明顯改善。

在被動式減噪方面，捷運局啟動隔音牆優化工程，第一階段市府投入6億元，其中北大國小、鳳鳴國中新增2米隔音牆均已完成施作，而三峽國中隔音牆加高2米隔音牆骨架已完成建置，預計今年6月完工，提升校園周邊降噪效果。

捷運局指出，針對人口密集區也提出各別優化方案，將納入各方意見討論並經過專業評估後啟動招標作業，但因優化工程僅能利用半夜營運收班後3個小時施工，希望努力在今年全線完成。

對地方希望全線全罩式，捷運局指出，優化方案完工後仍有其他反映案件，將持續透過科學數據監測並滾動調整，透過主、被動雙管齊下的減噪作為。捷運局長李政安也在議會表示，若全區都設置全罩式費用達42億元，將會持續檢討，分段優化。