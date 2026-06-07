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台北瞬間豪雨積水...人孔蓋噴飛 3車壓到凹洞爆胎

中央社／ 台北7日電
台北市災害防救辦公室今天發布，午後對流雲系影響、瞬間降下豪雨，環河北路一段389號對面車道人孔蓋噴飛，造成路面凹洞，計3部路過車輛不慎壓到凹洞爆胎，幸無人受傷。圖／AI生成
台北市災害防救辦公室今天發布，午後對流雲系影響、瞬間降下豪雨，環河北路一段389號對面車道人孔蓋噴飛，造成路面凹洞，計3部路過車輛不慎壓到凹洞爆胎，幸無人受傷。圖／AI生成

北市災害防救辦公室今天發布，午後對流雲系影響、瞬間降下豪雨，環河北路一段389號對面車道人孔蓋噴飛，造成路面凹洞，計3部路過車輛不慎壓到凹洞爆胎，幸無人受傷。

北市災防辦發布資訊說明，受對流雲系影響，午後可能發生短延時豪雨等級的強降雨；期間接獲警察局回報，環河北路一段389號對面、北往南車道，發生人孔蓋噴飛事件。

災防辦表示，轄區分局到場了解，肇因瞬間降下豪雨導致氣壓過高，使得人孔蓋噴飛，並造成路面凹洞；期間共3部路過車輛不慎壓到凹洞導致爆胎，但無人受傷；經衛工處搶修，人孔蓋已於下午4時36分復位，警方確認現場交通恢復順暢後，撤離現場。

此外，災防辦說明，有接獲1999轉民眾通報百齡橋往三重方向車道積水高度約1個輪胎高，轄區員警到現場查報確認已無積水現象，目前車流順暢。

災防辦補充，除水利處下午1時成立擴大監視小組，安排外租（抽水）機就位應變；中正、士林、北投、大同、萬華區於雨量達40毫米後，即依規定成立緊急應變小組，跨單位進駐執行災害應變。

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