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「旗袍法官」郭豫珍開畫展 背後是為偏鄉與弱勢孩子的教育

聯合報／ 記者蕭白雪/台北即時報導
高院法官郭豫珍(右)在北投舉行公益畫展，總統府前秘書長李大維(左)到場表達支持。 記者蕭白雪／攝影
高院法官郭豫珍(右)在北投舉行公益畫展，總統府前秘書長李大維(左)到場表達支持。 記者蕭白雪／攝影

知名畫家法官郭豫珍與女兒劉夢非創作的多幅畫作，以「大地的傳承與傳奇」為主題正在北投的大地酒店展出，展覽期間義賣所得，將捐助「臺灣偏鄉兒童教育基金會」等公益團體，用行動支持偏鄉與弱勢孩童。總統府前秘書長、現為大大基金會董事長的李大維也現身表達支持。

台灣高等法院法官郭豫珍在司法界工作超過30年，因曾審理多起知名人物案件，曾被前總統陳水扁形容是愛穿旗袍的法官，法律系畢業的她同時也熱愛藝術，近幾年創作的畫作，經常捐出做公益，過去幾年義賣她的畫作捐出的款項已累積超過千萬，此次在北投溫泉酒店「大地酒店」展出的「大地的傳承與傳奇」，同樣是為偏鄉孩子的教育所為。

畫展開幕茶會上，包括李大維、從法界轉戰商界的商總理事長張平沼、前立委游毓蘭及多所大學教授、法官等產、官、學、媒、藝術都領域人士都出席共襄盛，李大維形容郭豫珍當法官還能創作畫作，是理性與感性兼具，不僅當了30多年法官，也創作出許多美好的作品，還捐獻出來做公益，是否很了不起的事。

此次主視覺作品《大地的傳承與傳奇》，是郭豫珍走訪北投地熱谷、普濟寺及山城巷弄後，專為北投風情與文史量身創作的油畫巨作，畫中將北投的霧氣、歷史紋理與守望山城的大地酒店完美融合，展現深厚的文化之美。郭豫珍夫婿、監察院前副秘書長劉文仕更為每幅畫作題寫七言絕句，呈現「詩畫合一」的風雅，笑稱在家中地位是書僮的劉文仕透露，為了這次義賣的畫作，從農曆過年到清明節，郭豫珍在休假期間幾乎都埋首畫室，專心畫作。

在畫展前夕，郭豫珍法官更迎來好消息，她收到「法國藝術家協會」來函通知，正式成為《法國藝術家協會》會員，她形容，對於長年高度熱情投入創作的司法人來說，是極大激勵。

此次畫展除展出郭豫珍的多幅畫作外，她在法國巴黎的女兒劉夢非也同時展出十餘幅其於巴黎劇場靈感的插畫，畫展上母女兩代的藝術語彙在北投交會，構築出融合土地、人文與國際視野的藝術饗宴。

大地酒店董事長王雪梅，與郭豫珍法官同為國立台北大學傑出校友，雙方就長期回饋社會的公益理念產生共鳴。大地酒店表示，此次將飯店空間轉化為關懷社會與藝術的平台，期盼引領更多跨領域的社會力量共同關注偏鄉教育。「大地的傳承與傳奇」公益畫展為期三個月，自6月6日至9月6日於大地酒店大廳展出，邀請大眾在欣賞藝術之美的同時，也能透過具體行動，一同響應這場充滿愛與溫度的公益活動。

法官郭豫珍在北投大地酒店展出一系列以北投當地為主題的畫作，義賣所得將作為偏鄉孩子教育之用。 記者蕭白雪／攝影
法官郭豫珍在北投大地酒店展出一系列以北投當地為主題的畫作，義賣所得將作為偏鄉孩子教育之用。 記者蕭白雪／攝影

北投 陳水扁

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