長榮航空「幼苗計畫－校園深耕巡迴」嘉義登場 協助偏鄉孩童夢想起飛

2026長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」首站於本周末在嘉義阿里山國中小正式登場，由長榮航空副總經理王振興及阿里山國中小王昱臻主任共同揭開序幕，邀請嘉義縣立阿里山國中小、阿里山鄉達邦國小、阿里山鄉十字國小、竹崎鄉中興國小、竹崎鄉中和國小、竹崎鄉光華國小及番路鄉隙頂國小共計七所學校近百名學生熱情參與。

長榮航空副總經理王振興表示，長榮航空馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」自2023年推動以來，已走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林、南投、澎湖、花蓮、馬祖，累計破千名孩童參與，長榮航空希望透過專業訓練、團隊競賽遊戲與深度的陪伴交流，為台灣長跑運動扎根及培育人才。

阿里山國中小王昱臻主任指出，嘉義偏鄉地區教育與體育資源相對有限，特別需要專業的指導來協助發掘更多人才，感謝長榮航空為嘉義帶來專業體育資源，鼓勵孩子在運動中建立自信、找到目標，並期待未來能看到更多優秀的嘉義選手站上國際舞台，為台灣爭光。

長榮航空指出，本次校園深耕巡迴活動由Dannymultisports創辦人Danny老師與好運跑班創辦人琦琦教練，共同設計出結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程，透過有趣又具挑戰性的遊戲訓練，提升學生對運動的興趣。

此外，長榮航空特別準備了以登機證為設計概念的「夢想圖畫紙」，讓每位學生寫下自己的目標與夢想，並邀請每位學生站上舞台，大聲喊出自己的夢想，讓學生更有勇氣面對自己所渴望達成的未來目標，藉由熱烈的互動氛圍，鼓勵孩子不畏挑戰、持續堅持，朝更廣闊的國際舞台前進。

除了專業教練團隊，此次也邀請台灣原住民族棒球運動發展協會黃宗安秘書長親臨現場分享自身的人生故事，出身至台東阿美族的黃宗安，自幼就接觸多元的運動訓練，也長期投入回饋原住民族基層運動，期望透過這次的活動，讓小朋友們感受到「堅持為翼，讓夢想準時起飛」的無限可能。

活動第二天於嘉義家扶中心舉辦，由擅長運動健康活動設計與肌力體能訓練的台北海洋科大尤欽弘博士帶領孩子進行互動的課程，不僅提供孩子們安全、專業的運動遊戲體驗，也在陪伴的過程中，為孩子留下滿滿的歡笑與正能量。

長榮航空說明，透過與直營旅行社長汎假期的資源整合，持續深耕偏鄉教育與體育發展，未來長榮馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」也將前進更多城市，以實際行動落實「從運動出發，勇敢逐夢」的理念，希望藉由專業訓練與深度交流，陪伴更多孩子發掘自身的發展潛力，讓夢想準時起飛。

長榮航空「幼苗計畫－校園深耕巡迴」首站於6月6日至7日在嘉義阿里山國中小正式登場。自2023年推動以來，已累計破千名孩童參與，為台灣長跑運動扎根及培育人才。圖／長榮航空提供

本次校園深耕巡迴活動由Dannymultisports創辦人Danny老師與好運跑班創辦人琦琦教練，共同設計出結合肌力訓練與團隊競賽的互動課程，透過有趣又具挑戰性的遊戲訓練，提升學生對運動的興趣。圖／長榮航空提供