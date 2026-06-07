被看好成「第二個郭婞淳」 家扶兒黃宜甄亞洲奪金捐獎金

「現在的榮耀不是屬於我一個人，而是屬於每一個陪伴我的貴人。」站上亞洲舉重錦標賽頒獎台後，來自彰化的黃宜甄沒有忘記一路接受的幫助，今天彰化家扶舉辦運動績優學子表揚，她不僅以全大運冠軍、亞洲賽2金1銀的亮眼成績接受表揚，更將今年亞洲賽6000元獎金捐回家扶，希望自己的故事能鼓勵更多弱勢孩子勇敢追夢。

彰化家扶指出，今年共有9名家扶兒在全中運、全大運、高中排球甲級聯賽及全國手球錦標賽等重要賽事嶄露頭角，其中6人拿下2面冠軍、4面季軍，另外3人奪得全國冠軍。這些孩子大多來自經濟弱勢家庭，卻靠著堅持與努力，在運動場上為自己爭取掌聲，也替人生打開更多可能。

其中最受矚目的就是黃宜甄，她從小與父親、祖母及哥哥相依為命，父親長年受病痛折磨，家中經濟並不寬裕。為了改善未來，她把希望寄託在運動場上，舉重訓練單調且辛苦，但她從不喊累，反而把每一次舉起槓鈴都當成突破自己的機會。

黃宜甄小時候常到南投紫南宮幫姑姑賣甘蔗汁，搬運甘蔗成了家常便飯，也因此養成不怕苦的個性。後來被教練發掘投入舉重訓練，一步一步從地方賽事走向全國舞台，2021年獲得總統教育獎肯定，去年全大運奪冠並刷新全國及大會紀錄，今年再度完成衛冕，更在亞洲舉重錦標賽摘下2金1銀佳績。

只是光鮮成績背後，她感謝家扶一路以來的陪伴。黃宜甄說，由於長期在外訓練，無法經常回家照顧家人，家扶的協助讓她能安心投入訓練，不必擔心家庭狀況。因此當拿到亞洲賽獎金後，她第一個想到的就是回饋家扶。

彰化家扶主任王震光表示，許多受扶助兒少雖然面臨家庭經濟壓力，卻仍努力在學業、體育及才藝領域發光發熱。但運動選手專業裝備汰換速度快，加上跨縣市甚至出國比賽所需的報名、交通及食宿費用，往往都是弱勢家庭難以負擔的沉重開銷，家扶連結社會資源，協助孩子取得訓練與參賽所需經費，讓他們不因家庭條件受限而放棄夢想。