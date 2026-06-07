國家海洋日 海巡派3艘4000噸級主力艦北中南開放參觀

6月8日是國家海洋日，今年因碰到周一，海洋日慶祝活動提早至今日登場，海委會在全國各地港口舉辦系列活動，主會場位於高雄港16、17號碼頭，除行政院長卓榮泰及各國代表出席外，海巡署特別靠泊4000噸級「雲林艦」在會場旁開放登艦參觀，另台北港、台中港、花蓮港、馬公港也有登艦活動，讓民眾體驗新式海巡艦艇。

6月8日為聯合國訂定的「世界海洋日」，海委會自成立來每年舉辦國家海洋日慶祝活動，今天主會場位於高雄港旅運中心旁，展示各項海巡執法利器。

今年國家海洋日的主場在高雄港16號及17號碼頭，上午11點半到下午4點半，安排4000噸雲林艦開放參觀，另有特色市集、海洋遊行、紙風車劇團、美人魚表演等活動。

澎湖縣馬公商港1號碼頭安排1000噸級連江艦開放參觀，台北港海巡基地安排4000噸級新竹艦與3000噸級宜蘭艦，台中港旅客服務中心19號碼頭安排4000噸台北艦，花蓮港14號碼頭安排1000噸級花蓮艦。

海委會主委管碧玲致詞時，先感謝行政院力挺，如海保法去年實施、海汙基金成立、海巡大轉型、海洋科研大躍進、海委會預算大成長等，讓國家海洋治理體系迎來斷層式提升。

管碧玲話鋒一轉，隨即指近期中國大陸正以假冒管轄權的所謂「海上交通專項執法行動」企圖騷擾台灣，自5月7日「同濟號」事件開始，以各種名義挑戰台灣海域秩序，但任何企圖以霸權手段改變現狀、破壞區域和平的作為，都不會被台灣人民接受，海巡一定會站在第一線，全力捍衛國家主權與海洋權益。

今天國家海洋日活動，另由卓榮泰表揚「海洋保育典範」，個人組有推動國際魚類多樣性研究的邵廣昭教授、推動臺灣珊瑚礁生態研究的戴昌鳳教授、投入擱淺鯨豚救援與醫療的王浩文教授。

團體組則有推動鯨豚保育與生態研究的中華鯨豚協會、推動人類與自然和諧共生的台灣蠻野心足生態協會及大力投入珊瑚復育計畫的台達電子工業股份有限公司，由卓榮泰一一頒獎。

海巡署特別靠泊4000噸級「雲林艦」在高雄港，首度民眾開放登艦參觀。記者張議晨／攝影