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強降雨北市成立擴大監視小組…截至16:30災情 百齡橋一度水積輪胎高
台北市今天午後受對流雲系影響，水利處13時00分成立擴大監視小組，並安排外租(抽水)機械同時就位，隨時應變。此外，中正、士林、北投、大同、萬華區雨量達40毫米後，依規定成立緊急應變小組，轄內的環保、警察、消防、工務、民政、都發單位進駐執行災害應處措施。
北市災防辦表示，截至16時30分，僅1999轉民眾通報百齡橋往三重方向車道積水高度約1個輪胎高，經轄區員警至現場查報，確認已無積水現象，目前車流順暢。
目前台北市西側仍有範圍較小的對流雲系發展，預估未來一小時對流雲系將逐漸減弱，市區雨勢將逐漸趨緩。
台北市災害防救辦公室表示，依中央氣象署今(7)日下午最新預報，明(8)日隨著鋒面接近及西南風增強，午後大台北地區易有短延時豪雨，雨勢恐較今日更強，降雨時間也更長，請民眾多加注意。
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