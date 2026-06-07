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台灣失智症超全球1.5倍？醫：血管型風險高 睡眠、壓力、手搖飲都中招

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣失智症變多，精神科醫師認為，生活方式讓大腦老得更快。失智症。G示意圖／AI生成
台灣失智症變多，精神科醫師認為，生活方式讓大腦老得更快。失智症。G示意圖／AI生成

台灣邁入超高齡社會，失智症患者人數也同步攀升。根據衛福部推估，目前全台失智症患者已超過35萬人，且未來仍將持續增加。精神科醫師楊聰財指出，台灣失智症盛行率與成長速度被認為高於全球平均，約達1.5倍，原因包括人口老化、慢性病盛行、生活型態改變及長期睡眠不足等。

楊聰財表示，許多人認為失智症只是老化的自然現象，但從臨床觀察來看，真正讓台灣失智人口快速增加的關鍵，是「大腦退化速度超過預期」。隨著平均壽命延長，民眾罹患高血壓、糖尿病、高血脂等慢性疾病的機率增加，這些疾病不僅影響心血管健康，也會持續傷害腦血管，成為失智症的重要危險因子。

台灣失智症患者中，混合型失智症與血管型失智症比率相對偏高。楊聰財指出，台灣人長期外食習慣、高鹽高糖飲食，以及手搖飲文化盛行，容易造成三高問題與血管硬化。當腦部微血管持續受損，將導致白質病變與神經傳導功能下降，使認知退化速度甚至比單純阿茲海默症更快。

除了老化、疾病等生理因素，現代人的生活壓力同樣不容忽視。楊聰財表示，許多中年族群同時承受工作、照顧長輩及養育子女的三明治世代壓力。長期處於高壓，會讓體內皮質醇濃度持續上升，進而影響掌管記憶的海馬迴，造成腦部萎縮與認知功能衰退。

楊聰財觀察，現代人普遍缺乏運動，上班及通勤久坐，下班後又長時間滑手機，導致腦部血流量下降，恐加速大腦老化。另外，睡眠品質與失智症風險存在密切關聯。若長期熬夜、睡眠不足或睡眠品質不佳，β類澱粉蛋白及Tau蛋白會逐漸堆積，增加神經發炎與腦細胞受損風險。

「對大腦來說，睡眠是最重要的修復時間。」楊聰財說，民眾習慣晚睡，加上輪班工作比例變高，睡眠不足或日夜顛倒會導致大腦無法有效清除類澱粉蛋白，顯著提高失智發生率。不規律的睡眠時間，也會增加罹患憂鬱症的風險，建議每天應睡滿7小時以維持腦部健康。

失智症並非完全無法預防，楊聰財強調，研究證實約四成失智症風險與生活習慣有關，只要及早介入，仍有機會延緩甚至降低發病風險。民眾應將預防失智納入健康管理，包括每周至少150分鐘有氧運動、搭配肌力訓練，採取地中海飲食模式，多攝取蔬果與魚類，減少加工食品與含糖飲料。

對於慢病疾病的控制，務必控制血壓、血糖及血脂，避免腦血管持續受損。楊聰財提醒，若發現自己或家人出現記憶力明顯下降、常忘記剛發生的事情、語言表達困難或注意力無法集中等情況，應及早至神經內科或精神科接受評估。

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