地震土石流威脅大 南投鎖定1族群扎根培訓防災士

南投縣因地處山區且易受地震、颱風及土石流等天災影響，為落實防災教育向下扎根，消防局結合防災士制度，今天於營盤國小舉辦「小小防災士培訓營」，透過寓教於樂，引導學童從小建立正確防災觀念與自主應變能力，吸引近百人參加。

消防局指出，南投縣境多山，易受地震、颱風及土石流等影響，加上近年極端氣候促使災害加劇，擁有正確防災意識十分重要，為讓防災教育向下扎根，今年結合中央推動的防災士制度辦理「小小防災士培訓營」，今天吸引91名學童參與。

該局與南投縣防災士協會合作，針對國小學童規畫「緊急救護」、「避難逃生」及「防災避難包整備」等三大主題課程，採互動體驗與實作演練方式，以寓教於樂闖關模式，引導孩子從小建立正確防災觀念與自主應變能力，培育校園防災種子。

消防局副局長洪超倫說，防災教育不應侷限於課堂，應融入日常生活，像在防災避難包整備課程，就由專業教官帶領學童認識各項防災物資功能，並實際挑選與情境模擬，學習災害發生時所需物資的正確準備觀念，讓防災知識走向生活應用。

而在今天的「小小防災士培訓營」，現場也設置防災宣導攤位，向家長推廣家庭防災整備觀念，更邀請苗栗、彰化等協力團隊跨縣市觀摩，促進各縣市防災交流學習，並分享防災教育推動經驗，盼將推動小小防災士培訓經驗擴散至更多縣市。

消防局表示，透過小小防災士培訓營，讓學童具備基本防災知識與應變技能，完成課程並通過測驗可獲頒「小小防災士證書」，更盼學童進一步將防災觀念帶回家庭，帶動家長共同參與防災整備工作，逐步串聯校園、家庭與社區防災力量。

南投縣山區易受地震、颱風及土石流等天災影響，消防局舉行小小防災士培訓營，盼防災教育向下扎根。圖／南投縣消防局提供

南投縣山區易受地震、颱風及土石流等天災影響，消防局舉行小小防災士培訓營，盼防災教育向下扎根。圖／南投縣消防局提供

南投縣山區易受地震、颱風及土石流等天災影響，消防局舉行小小防災士培訓營，盼防災教育向下扎根。圖／南投縣消防局提供