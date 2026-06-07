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「東京驕傲」登場 台灣團隊秀廟宇夜市呈現平權

中央社／ 台北7日電
第32屆「2026 東京彩虹驕傲」6月6、7日於東京代代木公園隆重登場，台灣紅絲帶基金會與台灣伴侶權益推動聯盟以「廟宇與夜市」為策展主軸，融入台灣推動性別人權的關鍵歷史事件，吸引大批國際民眾透過抽籤互動，深度認識台灣的平權歷程。圖／伴盟提供（中央社）
第32屆「2026 東京彩虹驕傲」6月6、7日於東京代代木公園隆重登場，台灣紅絲帶基金會與台灣伴侶權益推動聯盟以「廟宇與夜市」為策展主軸，融入台灣推動性別人權的關鍵歷史事件，吸引大批國際民眾透過抽籤互動，深度認識台灣的平權歷程。圖／伴盟提供（中央社）

「2026東京驕傲」活動於6日、7日登場，台灣團隊今年為第6度參與，策展以廟宇與夜市為主軸呈現台灣特色，與現場約20萬參與的國際友人互動，認識台灣的平權歷程。

「2026東京驕傲」活動6月6日、7日於東京代代木公園登場，來自全球超過200個政府代表、企業及公民團體共同響應今年大會主題「以多樣性與平等開啟未來」（A Future Opened by Diversity and Equality）。

台灣伴侶權益推動聯盟今天發布新聞稿指出，台北駐日經濟文化代表處、台灣紅絲帶基金會與台灣伴侶權益推動聯盟攜手合作，在遊行隊伍與攤位區高舉「台灣隊（TEAM TAIWAN）」旗幟，以「台灣」之名，向國際社會傳遞台灣的平權聲音。

駐日代表李逸洋致詞表示，台灣作為憲政民主國家，自2019年通過同性婚姻合法化以來，性別平等指數在國際上名列前茅；台灣樂意以民主、人權與性平價值與世界交朋友，歡迎所有支持平等與LGBTI尊嚴的國際友人造訪台灣，親自感受台灣將多元與平等落實於日常生活的在地風景。

新聞稿指出，紅絲帶基金會與伴盟今年已是第6度參展，今年特別以「廟宇與夜市」為策展主軸，巧妙地以性平視角改寫台灣傳統廟宇的生肖流年運勢表，並融入台灣推動性別人權的關鍵歷史事件，打造出獨具特色的「台灣性別平權大事記籤詩」，吸引大批國際民眾透過抽籤互動，深度認識台灣的平權歷程。

新聞稿表示，此次TEAM TAIWAN成功結合平權倡議、公共衛生教育與在地文化交流，吸引無數國際參與者駐足，不僅是一次成功的民間與官方人權外交，更向世界大放異彩地展現台灣作為「亞洲民主與平權先行者」的關鍵角色，讓世界看見閃耀的多元主體價值。

東京 台北

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