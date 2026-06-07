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竹科用水無虞 石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

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竹科用水無虞！經濟部：石門水庫進帳2,290萬噸 寶山、寶二也將滿庫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部推動珍珠計畫，其中「石門水庫至新竹聯通管工程」已於5月20日順利且提前貫通，未來每日將可增加30萬噸的調度水源，由石門送到寶二水庫。（圖／經濟部提供）
經濟部推動珍珠計畫，其中「石門水庫至新竹聯通管工程」已於5月20日順利且提前貫通，未來每日將可增加30萬噸的調度水源，由石門送到寶二水庫。（圖／經濟部提供）

經濟部7日表示，這幾天的梅雨為桃竹地區帶來豐沛水量，石門水庫預計進帳約2,290萬噸，寶山、寶二水庫即將滿庫，近期民生與產業用水穩定無虞。

經濟部表示但面對極端氣候，不能只靠天吃飯。政府正推動「珍珠串計畫」，讓下雨時可以存更多水，未來只要有區域遇到缺水，就能透過聯通管互相調度水源。其中一項關鍵，就是正在興建的「石門水庫至新竹聯通管工程」。

經濟部表示，在這全長25公里的管線中包含3.4公里的隧道工程背後，有一群長年在高溫、潮濕與未知風險中前行的隧道職人——坑夫。有人說他們在跟隧道拚搏，他們卻說：「我們是在跟隧道商量。」對他們而言，一寸寸向前開鑿不是為了征服，而是對大地的敬畏。經濟部謝謝這群默默付出的隧道職人，為台灣打造對抗極端氣候的供水韌性。

經濟部表示，在工程團隊日夜努力下，隧道已於5月20日順利且提前貫通！預計 2028年全面完工後，未來每日將可增加30萬噸的調度水源，把珍貴的雨水好好留住。

「石門水庫至新竹聯通管工程」全長25公里的管線中包含3.4公里的隧道工程背後，有一群長年在高溫、潮濕與未知風險中前行的隧道職人「坑夫」，他們是打造供水韌性的英雄。（圖／經濟部提供）
「石門水庫至新竹聯通管工程」全長25公里的管線中包含3.4公里的隧道工程背後，有一群長年在高溫、潮濕與未知風險中前行的隧道職人「坑夫」，他們是打造供水韌性的英雄。（圖／經濟部提供）

「石門水庫至新竹聯通管工程」全長25公里的管線中包含3.4公里的隧道工程背後，有一群長年在高溫、潮濕與未知風險中前行的隧道職人「坑夫」，他們是打造供水韌性的英雄。（圖／經濟部提供）
「石門水庫至新竹聯通管工程」全長25公里的管線中包含3.4公里的隧道工程背後，有一群長年在高溫、潮濕與未知風險中前行的隧道職人「坑夫」，他們是打造供水韌性的英雄。（圖／經濟部提供）

石門水庫 寶二水庫 經濟部 竹科

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