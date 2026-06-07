溼答答！15縣市豪大雨特報 北北宜桃大雷雨多區慎防積水

最近日本出現的「神秘感冒」引發討論，也讓不少家長開始緊張。不過小兒科醫師「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」在臉書指出，近期門診就遇到一對出現高燒、喉嚨痛、劇烈咳嗽的兄弟檔，家長原本以為可能與日本疫情有關，但最後檢驗結果顯示，其實感染的是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。

2026-06-07 15:04