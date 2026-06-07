聽新聞
0:00 / 0:00
溼答答！15縣市豪大雨特報 北北宜桃大雷雨多區慎防積水
中央氣象署下午15時05分針對全台15縣市發布豪雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南部、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
豪雨：新北市、宜蘭縣山區。大雨：臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區。影響時間：07日下午至07日晚上。
至於台北市、新北市及桃園大雷雨到15時58分；宜蘭大雷雨到15時51分。
氣象署指出，台北市松山區、中山區、中正區、大同區、萬華區、內湖區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區及桃園市龜山區，有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請民眾慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。