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溼答答！15縣市豪大雨特報 北北宜桃大雷雨多區慎防積水

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
15縣市豪大雨特報。本報資料照片
15縣市豪大雨特報。本報資料照片

中央氣象署下午15時05分針對全台15縣市發布豪雨特報，指出對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日新北市地區及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、南部、宜蘭地區及中部、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

豪雨：新北市、宜蘭縣山區。大雨：臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣山區。影響時間：07日下午至07日晚上。

至於台北市、新北市及桃園大雷雨到15時58分；宜蘭大雷雨到15時51分。

氣象署指出，台北市松山區、中山區、中正區、大同區、萬華區、內湖區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、新莊區、樹林區、鶯歌區、三峽區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區及桃園市龜山區，有致災性短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請民眾慎防溪(河)水暴漲、坍方、落石、土石流、低窪地區慎防積水、低能見度。

大雷雨 豪雨

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