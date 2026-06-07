雷雨當空！松機下午14時38分暫停地面作業 部分航班延誤

受到西南風影響，各地天氣不穩定，交通部民航局指出，松山機場下午2時38分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，受到西南風影響，北邊長江流域今晚起有冷高壓把東北風帶下來，台灣附近會有滯留鋒面生成，明天接近台灣，天氣比今天更不穩定。

今天中南部持續有陣雨，午後大台北也有雷陣雨；明天起滯留鋒面影響，全台雨勢更明顯，周二、周三是未來一周降雨最劇烈的時候，北部、中南部都有大雨及豪雨機率。

民航局表示，因雷雨當空，松山機場下午2時38分起，暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤。

民航局表示，已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。