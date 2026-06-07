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維生素C不是愈多愈好！醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫克，安全上限1000毫克。圖／本報資料照片
檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫克，安全上限1000毫克。圖／本報資料照片

許多人以為維生素C多多益善，感冒時吞維生素C，平日也吃，認為多吃多健康，「反正會排掉」，但神經外科醫師謝炳賢澄清，維生素C並非吃愈多愈好，每天灌超過2000毫克的維生素C，身體已經悄悄發出抗議訊號。他分享維生素C過量造成的4大中毒症狀，並指出維生素C每日建議攝取量是成人100毫克，安全上限1000毫克。

謝炳賢在「守護家人的帶刀侍衛謝炳賢醫師」粉專中指出，大家選擇保健品時不要被高劑量迷惑，以維生素C 來說，過量攝取反而導致身體出現中毒反應。若出現維生素C過量4大中毒症狀，一定要盡快就醫。

維生素C過量4大中毒症狀：

腸胃系統全面崩潰：維生素C過量最快出現的症狀，就是腸胃道的強烈抗議，包括惡心、嘔吐、腹部絞痛、嚴重腹瀉，有些人甚至每天跑廁所超過十次。

腎結石這是最容易被忽略的定時炸彈，維生素C在體內代謝後會產生草酸，草酸跟鈣結合就變成草酸鈣結石。長期大量服用維生素C的人，腎結石風險顯著上升。

頭痛、頭暈、睡不好：表示神經系統超載，過量維生素C會影響體內鐵質的吸收與分布，同時造成血液中草酸濃度異常，神經系統開始出現不穩定的反應：持續性頭痛、莫名頭暈、明明很累卻睡不著、情緒焦躁易怒。

氧化壓力反轉：維生素C吃太多，原本的抗氧化效果會反轉成促氧化，反而加速細胞損傷。長期高劑量還可能造成停藥後的「反彈性壞血病」，也就是突然停掉高劑量補充後，身體對正常飲食中的維生素C吸收能力反而暫時下降，出現牙齦出血、關節痠痛、傷口癒合變慢等症狀。

中毒 腎結石 健康

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