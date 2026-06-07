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日本「神秘感冒」其實是它 醫揭真相：台灣早就有

聯合新聞網／ 綜合報導
阿包醫生指出，近期門診就遇到一對出現高燒、喉嚨痛、劇烈咳嗽的兄弟檔，家長原本以為可能與日本疫情有關，其實感染的是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。 示意圖／ingimage
阿包醫生指出，近期門診就遇到一對出現高燒、喉嚨痛、劇烈咳嗽的兄弟檔，家長原本以為可能與日本疫情有關，其實感染的是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。 示意圖／ingimage

最近日本出現的「神秘感冒」引發討論，也讓不少家長開始緊張。不過小兒科醫師「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」在臉書指出，近期門診就遇到一對出現高燒、喉嚨痛、劇烈咳嗽的兄弟檔，家長原本以為可能與日本疫情有關，但最後檢驗結果顯示，其實感染的是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。

阿包醫師說明，這種病毒並不是新型病毒，但在目前免疫環境改變下，感染案例明顯增加，症狀也容易被誤認為其他呼吸道疾病，例如呼吸道融合病毒（RSV）。常見症狀包含發燒、喉嚨痛以及劇烈咳嗽，部分孩童甚至會出現喘鳴或呼吸不適，而潛伏期約為3至6天。

針對感染來源，醫師指出病毒並不需要「出國才會感染」，即使近期日本出現流行，本土社區其實早已有傳播案例，只要在安親班、幼兒園或公共場所接觸飛沫或汙染物，都可能被感染，因此與是否出國並無直接關聯。

他也提醒，目前hMPV沒有特效藥與疫苗，臨床上主要以支持性治療為主，幫助緩解症狀。不過若出現持續劇烈咳嗽、呼吸急促、肋骨凹陷或嘴唇發紫等狀況，就需要立即就醫，避免發展成肺炎或細支氣管炎等併發症。

阿包醫師強調，防疫重點仍是基本衛生習慣，包括勤洗手與避免飛沫傳播。他也提醒家長，遇到孩子出現呼吸道症狀時應提高警覺，但不需要過度恐慌。

日本 台灣 感冒

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