快訊

端午節吃粽子粽葉該如何丟？ 丟錯最高可罰6000元

士林2公車擦撞釀8傷 警介入釐清事故原因

美伊協議有解？美專欄：美國對台灣問題「文字遊戲」是範例

聽新聞
0:00 / 0:00

賣花樹苗未登記可能受罰 中市農業局建議中央：盡速明定種苗定義

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

植物品種及種苗法規定，個人或業者販售可供繁殖或栽培用的菜苗、花苗或樹苗等苗木，均須申請取得種苗業登記證，違者罰鍰；台中市政府農業局表示，蔬果、花卉、苗木等農產品銷售模式日益多元，透過網路平台、社群媒體及小農市集進行交易很普遍。但目前對於哪些商品屬於種苗法規管理範疇、何種經營樣態應辦理種苗業登記，各界仍有不同解讀，實務執行上容易產生爭議。

台中市農業局指出，近期已接獲部分業者及民眾反映，因法規認定標準不夠明確，導致經營者無所適從，甚至出現檢舉案件增加情形。為避免影響農業產業發展及農民權益，農業局已向中央反映爭議事項，農業部農糧署也將於近期盡速針對種苗定義、植物體商品類別及網路販售等新興交易型態，訂定更明確且一致的認定原則，提供地方政府及業者遵循。

農業局表示，種苗業管理的目的在於保障品種權益及維護市場秩序，但在法規適用範圍尚待釐清期間，建議中央以宣導及輔導措施優先，協助業者瞭解相關規定並完成必要程序，期在維護產業秩序的同時，也兼顧農業創新發展與農民經營需求。

中央 農業 台中市

延伸閱讀

農糧署開發國產雜糧潛力商品 舉辦創意烘焙競賽

萱萱遭虐死⋯台南是否及時取得案家新住址成關鍵 衛福部：尚待釐清

尋求雙贏…苗栗保護石虎限速 罰單爆量

租金補貼政策亂象…養生村長者 存款6千萬也領

相關新聞

端午節吃粽子粽葉該如何丟？丟錯最高可罰6000元

端午節將至，但到底粽葉要怎麼丟呢？環境部表示，粽葉因為纖維太長很難分解，所以要當作一般垃圾處理。根據「廢棄物清理法」規定，未依規定丟棄可處1200至6000元罰鍰。

別以為蔬菜都很安全 譚敦慈點名5食材「沒煮熟恐中毒」

夏天食物容易變質，不過，若吃蔬菜吃到中毒，原因恐怕不只出在農藥或細菌。無毒教母譚敦慈提醒，有些常見食材本身就含有天然毒素，若沒有充分加熱、煮到全熟，反而可能讓「養生」變成「風險」。

芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民，吸引許多民眾大快朵頤。不過，不少人在購買芒果時，會發現果皮表面或蒂頭處流出透明或乳白色的汁液，誤以為這是芒果「甜到出蜜」的象徵。對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

鮮乳該買全脂或低脂？營養師教看2成分最重要 避開高糖陷阱

走進超市，冷藏櫃裡滿滿的鮮乳品牌與種類常讓人陷入選擇障礙。究竟該買全脂還是低脂？容量越大真的越划算嗎？對此，營養師高敏敏特別發文分享挑選鮮乳的實用訣竅，提醒民眾在購買時除了看價格與容量，更要學會看懂背後的營養標示，小心避開隱藏的「糖分陷阱」。

行李貼「易碎標籤」就無敵？地勤點破殘酷真相 曝6招自保

出國旅遊大採購，許多民眾擔心買來的酒類、公仔或玻璃瓶伴手禮在託運過程中受損，總會特別要求地勤人員在行李上加貼「易碎標籤（FRAGILE）」。然而，航空地勤人員出面點破殘酷真相，直言這張貼紙並非防摔保證，更無法讓行李獲得「無敵星星」，真正能決定物品安危的關鍵，其實是旅客自己的包裝方式。

影／冬山熱氣球嘉年華觀光系列首部曲人潮爆場 今晚浪漫光雕秀壓軸

宜蘭冬山鄉觀光系列活動「熱氣球嘉年華」熱鬧登場，30公尺高「FIN水寶」首度亮相、搭配「喔熊組長」迷你球，吸引大批人潮，現場除了有熱氣球繫留升空體驗，今晚6點45分安排浪漫「熱氣球光雕音樂秀」壓軸，噴火熱氣球閃耀夜空，伴隨著超嗨音樂，為首波活動畫下完美句點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。