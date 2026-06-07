快訊

習近平7年來首訪平壤！想把北韓拉回北京軌道 金正恩另有盤算

芒果果皮「甜到出蜜」？ 果農急喊千萬別舔

獨／醫美女總監燒死叼菸哥案外案...「乾哥」毒駕賓士持槍到場 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

廢物利用再+1！生活達人加工改造「1物」 讓雨傘成功復活

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如近分享有關雨傘的DIY修繕小技巧。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如近分享有關雨傘的DIY修繕小技巧。 示意圖／ingimage

雨傘壞掉不用急著換新的！生活達人陳映如近日分享有關雨傘的DIY修繕小技巧，表示某天出門時隨手拿起一把雨傘，才想起這其實是一把曾經被自己「救回來」的傘，因此決定將修理。她透露，這把超輕摺疊傘已陪伴母親多年，平時使用相當順手，但某次卻發現傘柄末端的塑膠零件不見了。雖然只是小小一個配件，卻讓整把傘使用起來變得十分不方便，也讓家人一度考慮是否該直接淘汰這把傘。

陳映如表示，少了傘柄末端的塑膠頭後，不只拿傘時手感變差，摺疊傘收納時也會受到影響，因為傘骨失去固定位置，使用起來相當不順手。正當家人準備將雨傘丟棄時，她突然想到或許能利用家中現有物品代替原本的零件。經過一番思考後，她最後選中的竟然是許多人吃完就直接丟棄的番茄醬蓋子，希望透過簡單加工，替這把陪伴多年的雨傘延長使用壽命。

實際修理方式並不複雜，陳映如分享先在番茄醬蓋子內部填入黏著膠，再將雨傘把手末端插入蓋子中央，接著用手固定一段時間，等待膠體穩固。確認完全黏合後，再利用紙膠帶稍微裝飾外觀，讓整體看起來更接近原本的配件。她表示，原本只是抱著試試看的心態進行修補，沒想到完成後不但外觀不突兀，實際使用起來也相當牢固，甚至持續用了很長一段時間都沒有出現鬆脫問題。

成功修復雨傘後，陳映如也忍不住替自己的創意點子感到開心。她認為，生活中許多看似損壞的物品，未必一定要花錢購買新品，只要願意多花一點心思，或許就能找到替代方案。這次利用番茄醬蓋修復雨傘的經驗，也讓她再次感受到廢物利用的樂趣。她表示，有時候原本準備丟棄的物品，只要換個角度思考，就可能重新找到用途，而這把雨傘能夠因此繼續使用，也讓她直呼忍不住想替自己拍拍手。

雨傘 廢物

延伸閱讀

超商隱藏服務加1！客人抱一疊書上門 店員愣：真的有人會用

日本伴手禮慘遭丟棄！她買布丁、明太子醬沒託運 過安檢才知「全算液體」

6月5日芒種能量開啟！快種下「5顆種子」...告別瞎忙、收穫好運

想到下雨天要遛狗就煩？梅雨壓境準備「4小物」人寵散步少受罪

相關新聞

雷雨當空！松機下午14時38分暫停地面作業 部分航班延誤

受到西南風影響，各地天氣不穩定，交通部民航局指出，松山機場下午2時38分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。

三分之二個台灣下雨了！15縣市大雨特報 下到晚上

午後雷雨來了，中央氣象署下午13時50分針對全台發布15縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

端午節吃粽子粽葉該如何丟？丟錯最高可罰6000元

端午節將至，但到底粽葉要怎麼丟呢？環境部表示，粽葉因為纖維太長很難分解，所以要當作一般垃圾處理。根據「廢棄物清理法」規定，未依規定丟棄可處1200至6000元罰鍰。

日本「神秘感冒」其實是它 醫揭真相：台灣早就有

最近日本出現的「神秘感冒」引發討論，也讓不少家長開始緊張。不過小兒科醫師「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」在臉書指出，近期門診就遇到一對出現高燒、喉嚨痛、劇烈咳嗽的兄弟檔，家長原本以為可能與日本疫情有關，但最後檢驗結果顯示，其實感染的是「人類間質肺炎病毒（hMPV）」。

別以為蔬菜都很安全 譚敦慈點名5食材「沒煮熟恐中毒」

夏天食物容易變質，不過，若吃蔬菜吃到中毒，原因恐怕不只出在農藥或細菌。無毒教母譚敦慈提醒，有些常見食材本身就含有天然毒素，若沒有充分加熱、煮到全熟，反而可能讓「養生」變成「風險」。

廢物利用再+1！生活達人加工改造「1物」 讓雨傘成功復活

雨傘壞掉就只能換新的嗎？生活達人陳映如近日在臉書分享一個與雨天有關的DIY修繕小技巧，表示自己某天出門時隨手拿起一把雨傘，才想起這其實是一把曾經被自己「救回來」的傘，因此決定將修理過程分享給網友。她透露，這把超輕摺疊傘已陪伴母親多年，平時使用相當順手，但某次卻發現傘柄末端的塑膠零件不見了。雖然只是小小一個配件，卻讓整把傘使用起來變得十分不方便，也讓家人一度考慮是否該直接淘汰這把傘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。