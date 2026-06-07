廢物利用再+1！生活達人加工改造「1物」 讓雨傘成功復活

雨傘壞掉不用急著換新的！生活達人陳映如近日分享有關雨傘的DIY修繕小技巧，表示某天出門時隨手拿起一把雨傘，才想起這其實是一把曾經被自己「救回來」的傘，因此決定將修理。她透露，這把超輕摺疊傘已陪伴母親多年，平時使用相當順手，但某次卻發現傘柄末端的塑膠零件不見了。雖然只是小小一個配件，卻讓整把傘使用起來變得十分不方便，也讓家人一度考慮是否該直接淘汰這把傘。

陳映如表示，少了傘柄末端的塑膠頭後，不只拿傘時手感變差，摺疊傘收納時也會受到影響，因為傘骨失去固定位置，使用起來相當不順手。正當家人準備將雨傘丟棄時，她突然想到或許能利用家中現有物品代替原本的零件。經過一番思考後，她最後選中的竟然是許多人吃完就直接丟棄的番茄醬蓋子，希望透過簡單加工，替這把陪伴多年的雨傘延長使用壽命。

實際修理方式並不複雜，陳映如分享先在番茄醬蓋子內部填入黏著膠，再將雨傘把手末端插入蓋子中央，接著用手固定一段時間，等待膠體穩固。確認完全黏合後，再利用紙膠帶稍微裝飾外觀，讓整體看起來更接近原本的配件。她表示，原本只是抱著試試看的心態進行修補，沒想到完成後不但外觀不突兀，實際使用起來也相當牢固，甚至持續用了很長一段時間都沒有出現鬆脫問題。

成功修復雨傘後，陳映如也忍不住替自己的創意點子感到開心。她認為，生活中許多看似損壞的物品，未必一定要花錢購買新品，只要願意多花一點心思，或許就能找到替代方案。這次利用番茄醬蓋修復雨傘的經驗，也讓她再次感受到廢物利用的樂趣。她表示，有時候原本準備丟棄的物品，只要換個角度思考，就可能重新找到用途，而這把雨傘能夠因此繼續使用，也讓她直呼忍不住想替自己拍拍手。