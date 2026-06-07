荷蘭籍郵輪旅客漢他病毒監測期滿 疾管署： 今解除自主健康管理

荷蘭籍郵輪「洪迪亞斯號 (MV Hondius)」日前發生漢他病毒安地斯型群聚事件，經世界衛生組織（WHO）及國際衛生條例（IHR）機制通報後，我國掌握1名曾搭乘該郵輪的紐西蘭籍旅客於5月7日入境。衛福部疾管署依專家建議，安排個案於醫院單人病室接受加強型自主健康管理及健康監測至6月6日午夜12點，並於今天解除加強型自主健康管理，由我國IHR窗口通知WHO及紐西蘭IHR窗口。

疾管署表示，該名乘客於監測期間均無發燒、咳嗽、呼吸困難或其他疑似漢他病毒感染相關症狀，分別於5月14日、5月20日、5月27日及6月3日共進行四次採檢，檢驗項目包括漢他病毒安地斯型核酸檢測（PCR）及血清IgM、IgG抗體檢測，結果均為陰性，健康狀況穩定。

疾管署強調，該名乘客經檢驗陰性且加強型自主健康管理監測期滿42天，對國內社區無傳播風險。

疾管署表示，「洪迪亞斯號(MV Hondius)」的漢他病毒安地斯型感染群聚事件，截至6月2日累計報告13例病例（11例確診、2例可能病例），其中3例死亡，致死率達23%。跨國追蹤工作仍持續進行，截至5月22日已對逾600名接觸者進行追蹤，其中53%為高風險接觸者。

WHO評估，此疫情事件對全球風險等級為低。疾管署將持續透過WHO及IHR等國際合作機制掌握疫情資訊，並視疫情發展適時調整相關防治措施。