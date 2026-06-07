林炎霖回嘉展柴燒陶 作品融入半生的體悟與眼界

出生嘉義竹崎藝術家林炎霖近日回鄉展柴燒陶藝作品，他以「未竟之美」為題將「唯有學會了接受人生種種的善與不善，才是完整了自身的生命、自在的人生觀」融入陶作中。

「未竟之美」展覽正在竹崎文化藝術基金會展出；此基金會董事長何子凡告訴中央社記者，林炎霖是出身竹崎鄉的旅北陶藝家，在北部深耕多年享有名氣收藏者眾多，其柴燒創作個人風格強烈，專長「柴燒志野、柴燒鐵釉」兩大領域。

何子凡指出，其釉水與落灰自然融合富層次感，茶具器型簡潔兼具實用性，火候及氣氛感掌握極好，每一件都是難得佳作。

林炎霖說，自有人類歷史以來幾乎就有陶的存在，他認為與其在技術上的訴說，更重要的是「靈性」上的傳遞。

林炎霖自訴創作過程，18歲北上淡水、後經歷超限使用的工作拼搏，如野菊般奮力向天、卻仍終究是油盡燈枯，38歲明白無法功成名就，承認內心真正的想法，投入作陶，而創作出「菊印茶碗」。

此外，過往的20年來，總是夢見自己在一座漆黑大山不停地往上爬，但雙腿卻是酸疼無力，舉步維艱。每個人都有那麼一座跨不過的山、解不開的結，唯有接受，將過往的一切「交織於形、賦美於物」，於40歲時捏出「形賦茶碗」。

何子凡說，林炎霖高中畢業，即離開竹崎北上淡水至今，但他自我介紹開頭就寫著，1976生於嘉義，嘉義高中、淡江大學畢，流露對故鄉的眷戀。此次邀請他返鄉展出，除提供鄉親欣賞及收藏機會，也吸引不少在地陶藝家前來切磋交流，互相學習成長。展覽至6月30日結束。