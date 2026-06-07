維也納「台灣日」 音樂會、電影加美食三管齊發

駐奧地利代表處舉辦「台灣日」活動，7日從早上台北市立國樂團在金色大廳演出，下午台灣人權電影節相互輝映；電影院外則有道地台灣美食，超過東西方千人嘉賓親身感受台灣文化旋風。

由駐奧地利代表處籌劃的2026歐洲台灣文化年持續在維也納登場，6日由台灣台商會等單位合辦端午划龍舟活動，展現維也納僑界的團結。現場也匯聚了僑胞合力設攤進行台灣美食義賣，從肉粽到豆花都深獲好評，開賣不久隨即被搶購一空。

駐奧地利代表劉玄詠接受媒體聯訪表示，維也納僑界活動從過往的「中國年」舞會，如今轉譯成本土文化認同的「農曆年舞會」，已經逐漸轉型，「透過這些非官方活動，展現了台灣民間的生命力，現在大家完全可以分辨台灣（Taiwan）與泰國（Thailand）的差異。」

劉玄詠表示，這次歐洲台灣文化年重頭戲之一，就是台北市立國樂團在金色大廳的演出，「這次整場音樂會都是台灣作曲家創作、富含台灣元素的國樂交響作品。更厲害的是，這次邀請到旅德大提琴家楊文信與北市國共奏台灣作曲家蕭泰然的作品，可以聽見西方古典樂器的精緻結構與東方傳統絲竹的融合。」

劉玄詠說，西方的交響樂歷史講究精準的音準與和聲，而東方傳統樂器則極具演奏者的個人情感與色彩，「北市國克服了傳統樂器的結構限制，淬煉出高水準和聲，很值得介紹。」

劉玄詠表示，奧地利人想來聽國樂團，一定想聽聽有哪些台灣元素，傳統的東方樂器跟西方樂器如何融合創新。

音樂家出身，劉玄詠自己就是最好的音樂大使，面對音樂專業問題侃侃而談，他說傳統樂器沒有像西方樂器已經形制化，有時候聽了「會瘋掉」，而台北市立國樂團已經克服這麼難的音準問題，「這就是專業。」

除了音樂盛宴，今年駐奧地利代表處也將藝術觸角延伸到人權電影，在城市電影院（Metro Kinokulturhaus）舉辦「台灣人權電影節」，播映「大濛」等多部彰顯台灣民主發展與在地人權關懷的指標性電影；代表處也準備炒米粉與滷蛋滷肉等台灣特色小吃，要用藝術與台灣美食交朋友。

劉玄詠強調，「台灣日」首次舉辦先試水溫，未來希望可以繼續，「辦活動是破冰很好的工具，展現台灣文化藝術水準，也凸現台灣主體性。」

劉玄詠說，像剛結束的花蓮縣青少年排笛團來維也納演出，音樂好聽又能讓人了解花蓮在地原民文化底蘊，「我們用文化交朋友，也會持續推動台奧各面向實質關係。」