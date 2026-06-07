梅雨滯留鋒面+西南風明起全台雨下一周 周二三升級西南氣流降雨最劇烈

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天受西南風影響，明起滯留鋒面接近台灣地區，明起未來一周全台各地都是不穩定天氣，可能有大雨或豪雨等級降雨，周二及周三西南風達到西南氣流等級強度，全台尤其是中南部降雨最劇烈。周四鋒面南移，各地雨勢稍緩，但雨勢沒有暫停；周末滯留鋒面又回到台灣附近，降雨又增多。

曾昭誠表示，目前台灣受到西南風影響，北邊長江流域晚上開始有冷高壓把東北風帶下來，台灣附近就會有滯留鋒面生成，明天接近台灣，天氣比今天更不穩定。今天中南部持續有陣雨，午後大台北也有雷陣雨。明天起滯留鋒面影響，全台雨勢更明顯，周二、周三是未來一周降雨最劇烈的時候，北部、中南部都有大雨及豪雨機率。

曾昭誠指出，今天中南部持續有回波移入，有陣雨發生，北部回波正在減弱，降雨不明顯，午後大台北平地及北部、宜蘭山區有明顯雷陣雨，其他地區也不定時有降雨機率。今晚滯留鋒面逐漸生成，西南風增強，今、明天東南部有焚風發生機率，中南部陣雨、雷雨將逐漸明顯，隨著鋒面接近，北部天氣不穩定性更高，明天午後雷陣雨也更明顯。

曾昭誠指出，周二、周三鋒面直接通過台灣地區，加上西南方有西南氣流影響，台灣各地都有明降雨，北部、中部都有旺盛對流發生，有大雨及豪雨機率，嘉義以南山區有豪雨以上等級降雨機率。周四鋒面移到台灣南方，降雨稍微緩和，但降雨仍然持續；周五、周六鋒面再度回到台灣附近，降雨又會增多，各地都有大雨或豪雨等級降雨。

未來一周降雨趨勢，曾昭誠表示，明天滯留鋒面接近、西南風增加，中南部降雨明顯，中部以北、宜蘭及大台北午後雷陣雨更劇烈。周二、周三滯留鋒面及西南氣流影響，北部及中南部有明顯大雨及豪雨，嘉義以南山區要特別留意，恐有豪雨以上等級降雨。周四雨勢稍微趨緩，各地仍有降雨機率，周五、周六滯留鋒面又回到台灣，加上西南風影響，降雨再增多。

溫度方面，曾昭誠說，今天白天各地仍有30度以上，北部、中南部近山區有35度高溫。周二至周六受降雨影響，白天溫度都不超過30度。

未來一周降雨趨勢。圖／中央氣象署提供