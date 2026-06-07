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影／僧眾高齡化醫療需求增 豐原首場健檢義診出家人說方便

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影

僧眾高齡化健康照護需求增加，財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」；多位出家人說，因為忙他們不常到醫院就醫，這次一次可健檢和醫療，不需等太久，解決身體毛病，方便又感謝。

​僧伽醫護基金會董事長慧明法師表示，僧眾長年投入弘法與社會服務，對自身健康關注相對不足，隨著年齡增長，慢性疾病與退化性問題逐漸浮現，今天在豐原首次辦此活動，希望透過與醫療機構合作，提供較完整的健康檢查與專業諮詢，讓僧眾在持續服務社會同時，也能獲得穩定的健康支持。

​豐原醫院院長李永恒表示，高齡化已是整體社會共同面對的課題，不同族群都需要被看見與照顧，此次活動由民間團體與醫療機構共同投入人力與設備資源，基金會負責整合志工與醫師團隊，醫院提供部分醫療設備與專業支援，透過分工協作的模式，讓健康服務可以更有彈性地深入不同族群，同時也強化社會對預防醫學的重視。

​僧伽醫護基金會表示，今天活動由基金會整合醫療團隊資源，建構一站式檢查流程，以預防醫學為核心，透過整合性檢查提升早期發現能力，特別強化心血管與慢性病風險評估，讓健康照護由治療端前移至預防端。檢查內容涵蓋血糖、血脂及肝腎功能等生化指標，並結合心電圖與頸動脈超音波檢查，提升動脈硬化與心血管疾病的早期篩檢能力；影像檢查方面，透過胸部 X 光與腹部超音波評估肺部及肝膽腎臟狀況，以骨質密度檢查掌握骨質流失風險。

針對女性僧眾，也規劃乳房與婦科相關檢查，強化常見癌症的早期發現。另導入壓力、情緒與認知功能等健康量表，將心理健康納入整體照護範疇，由現場醫師團隊提供即時諮詢，結合營養與用藥指導，協助建立個人化健康管理策略。服務流程強調當天初步判讀與後續轉介銜接，使健康檢查不止單次活動，能延伸為長期健康管理的起點。

該基金會常務董事李懋華表示，今年健檢和義診規模更大、項目最多，、動員將近50位的志工，因為基金會28年來，每年都有在做健檢、義診，檢討發現醫療網都成立，但是使用率還達不到我們的目標。因為僧伽大部分有他自己的生活作息，很忙，不一定有時間來治病，交通也有問題。

今天做照美國最近這幾年都在推動的「價值醫療與健康照顧」精神，如何讓法師們在最短的時間、最少的花費下，能得到最多、應該有的醫療的保健跟照顧。

​另外僧伽在推動寺院「健康管理員」的制度，有些法師，健康管理自己可能沒時間，由志工認養這些寺院，幫他們做好健康管理的工作，也方便陪僧眾看病掛號，此醫療網成立就會比較完整。

財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影

財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影

財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影

財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影

財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影
財團法人佛教僧伽醫護基金會發起，結合志工群與基金會醫師群投入義診服務，今天在衛福部豐原醫院舉辦「全國僧伽健康檢查及義診活動」。記者游振昇／攝影

豐原 高齡化 年齡

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