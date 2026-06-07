快訊

陸四艘大型公務船最小6600噸最大10000噸 今將抵達台灣東部海域執法

MLB／大谷翔平單局2安、本季第11轟 山本由伸可望輕鬆第6勝

招生作戰／教授放低身段「海巡」搶生 報考人數增3成

聽新聞
0:00 / 0:00

台南高溫日數全台居冠 議員促訂抗高溫白皮書 黃偉哲：有推動必要

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

根據交通部中央氣象署統計，台南市年均溫及全年超過30度高溫日數居全台之冠。面對極端氣候帶來的熱傷害風險，議員要求市府訂定兒童遊戲場遮蔭標準，並推動「高溫應對指引白皮書」，建立分級應變機制，必要時比照防災體系啟動跨局處合作；市府回應，高溫應對指引具有推動必要性，將研議辦理。

市議員郭鴻儀指出，台南夏季經常出現超過35度高溫，不少缺乏遮蔭的兒童遊戲場猶如「大烤爐」。部分遊具大量使用金屬材質，經烈日曝曬後表面溫度動輒超過50度，孩童接觸後恐造成紅腫、破皮甚至燙傷，加上缺乏遮蔽空間，也容易引發熱衰竭與中暑。

工務局代理局長王建雄表示，目前統計包含樹木遮蔭在內，約有八成遊戲場具備遮蔭條件。不過郭鴻儀認為，此項統計過於籠統，且樹木遮蔭仍有落葉、蚊蟲及樹根破壞設施等問題，要求市府進一步盤點各遊戲場實際遮蔭效果。

郭鴻儀表示，目前兒童遊戲場由各區公所分別管理，缺乏一致規範。台中市去年推動「台中美樂地計畫3.0」時，已將熱傷害防制作為遊戲場設計重點，因此建議台南市制定「公園兒童遊戲場熱傷害防治設計指引」，將遮陽棚、植栽配置及防曬設施納入規範，作為未來新設及改善工程依據。

王建雄回應，目前尚未訂定統一標準，但未來可朝制定設計指引方向研議，供各區公所執行參考。

此外，郭鴻儀也引用法國巴黎2019年遭遇42.9度高溫、造成約1500人死亡的案例，指出巴黎事後推動「涼爽島嶼（Cool Islands）」計畫，讓民眾步行約7分鐘內即可抵達具遮蔭及降溫功能的公共空間。

他建議市府參考國外經驗，規劃行人避暑路線及「涼爽島嶼」據點，推動降溫都市設計，同時制定高溫應對指引，依不同風險等級啟動戶外勞工防護、弱勢關懷訪視、校園活動調整及醫療整備等措施，建立完整的高溫治理策略與韌性城市藍圖。

市長黃偉哲表示，高溫已成為城市發展必須面對的重要課題，高溫應對指引確有推動必要；至於白皮書部分，因涉及整體市政規劃與跨局處合作，市府將持續研議推動方向。

台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影
台南夏天屢飆高溫，議員籲要有抗高溫對策，尤其是建立兒童遊戲場熱傷害防護機制。記者吳淑玲／攝影

高溫 黃偉哲 台南

延伸閱讀

台南近40度極端高溫…測速照相牌面「糊到像AI」交通局：不是融化

淨零挑戰 環團籲今年調高碳費費率

竹市高中每班平均38人 議員籲補助導師、減輕教師壓力

好讀周報／歐洲熱穹危機！英法愛爾蘭創高溫 「超級聖嬰」可能出現

相關新聞

芒果果皮「甜到出蜜」？果農急喊千萬別舔：恐致皮膚過敏

目前正值台灣芒果的盛產季，今年不僅收成佳，賣場價格也相當親民，吸引許多民眾大快朵頤。不過，不少人在購買芒果時，會發現果皮表面或蒂頭處流出透明或乳白色的汁液，誤以為這是芒果「甜到出蜜」的象徵。對此，果農與醫師紛紛發出強烈警告，指出這其實是具有刺激性的天然樹液，千萬別以為香甜而隨便舔食，以免引發嚴重的過敏與紅腫反應。

鮮乳該買全脂或低脂？營養師教看2成分最重要 避開高糖陷阱

走進超市，冷藏櫃裡滿滿的鮮乳品牌與種類常讓人陷入選擇障礙。究竟該買全脂還是低脂？容量越大真的越划算嗎？對此，營養師高敏敏特別發文分享挑選鮮乳的實用訣竅，提醒民眾在購買時除了看價格與容量，更要學會看懂背後的營養標示，小心避開隱藏的「糖分陷阱」。

行李貼「易碎標籤」就無敵？地勤點破殘酷真相 曝6招自保

出國旅遊大採購，許多民眾擔心買來的酒類、公仔或玻璃瓶伴手禮在託運過程中受損，總會特別要求地勤人員在行李上加貼「易碎標籤（FRAGILE）」。然而，航空地勤人員出面點破殘酷真相，直言這張貼紙並非防摔保證，更無法讓行李獲得「無敵星星」，真正能決定物品安危的關鍵，其實是旅客自己的包裝方式。

梅雨滯留鋒面+西南風明起全台雨下一周 周二三升級西南氣流降雨最劇烈

中央氣象署預報員曾昭誠上午指出，今天受西南風影響，明起滯留鋒面接近台灣地區，明起未來一周全台各地都是不穩定天氣，可能有大雨或豪雨等級降雨，周二及周三西南風達到西南氣流等級強度，全台尤其是中南部降雨最劇烈。周四鋒面南移，各地雨勢稍緩，但雨勢沒有暫停；周末滯留鋒面又回到台灣附近，降雨又增多。

A7辨識錯誤考生成績單延誤 中華郵政致歉：調整辨識彈性輔以人工分揀

中華郵政A7智慧物流園區自試營運以來狀況連連，近日又發生因智慧分揀系統誤判，導致海洋大學500名考生遲未收到大學申請入學成績單的離譜事件。中華郵政副總經理蔡文慶今天率各單位一級主管出面鞠躬道歉、說明，並表示目前已優化機器，未來就算民眾寄件格式不標準也能彈性辨識，另也有人工輔助，機器無法辨識就會剔除採人工。

100公斤鳳梨葉片可抽出1公斤纖維做成衣帽 彭啓明：農廢變黃金

為推動資源永續利用、落實資源循環零廢棄，以及2050淨零排放路徑關鍵戰略，環境部所擬「資源回收再利用法」修正草案，更名為「資源循環推動法」，日前於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎。環境部長彭啓明表示，將與農業部密切合作，未來也要擴及其他農作物，打造出完整的回收產業鏈與商業模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。