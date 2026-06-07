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漢他郵輪紐籍客4採陰 解除加強型自主健康管理

中央社／ 台北7日電

「漢他病毒郵輪」洪迪亞斯號（MV Hondius），紐西蘭籍乘客在台4次採檢檢驗均為陰性，疾管署說明該乘客今天解除加強型自主健康管理，並由台灣IHR窗口通知世衛組織及紐西蘭IHR窗口。

英國5月20日向世界衛生組織（WHO）通報，荷蘭籍豪華郵輪「洪迪亞斯號」爆發不明原因嚴重急性呼吸道感染群聚，當天檢驗證實罕見、能夠人傳人的安地斯型（Andes virus）漢他病毒，截至6月2日累計報告13例病例（11例確診、2例可能病例），其中3例死亡，致死率達23%。

經世界衛生組織及國際衛生條例（IHR）機制通報，台灣掌握1名曾搭乘該郵輪紐西蘭籍旅客於5月7日入境。疾管署依專家建議安排個案於醫院單人病室接受加強型自主健康管理及健康監測至6月6日午夜12點，今天解除加強型自主健康管理，由台灣IHR窗口通知世衛及紐西蘭IHR窗口。

疾管署發言人曾淑慧今天告訴中央社記者，這名乘客是洪迪亞斯號郵輪上第一批下船者，在入境台灣的監測期間分別於5月14日、5月20日、5月27日及6月3日共進行4次採檢，檢驗項目包括漢他病毒安地斯型核酸檢測（PCR）及血清IgM、IgG抗體檢測，結果均為陰性。

曾淑慧說，這名乘客在監測期間健康狀況良好，沒有出現發燒、咳嗽、呼吸困難或其他疑似漢他病毒感染相關症狀，經檢驗陰性且加強型自主健康管理監測期滿42天，對國內社區無傳播風險，今天起出關，可直接在社區自由行動，與一般民眾無異。

根據資料顯示，「漢他病毒郵輪」跨國追蹤工作仍持續進行，截至5月22日已在32個國家、地區及領土追蹤超過600名接觸者，其中約53%被列為高風險接觸者，預計最晚監測至2026年6月22日。

曾淑慧表示，經世衛評估尚未發現病毒出現增加傳播力或毒力的基因變異，整體疫情仍侷限於已知接觸鏈範圍內，將這起事件全球公共衛生風險評估維持於低風險（Low Risk）等級。疾管署將持續透過世衛及IHR等國際合作機制掌握疫情資訊，並視疫情發展適時調整相關防治措施。

曾淑慧引述世衛資料指出，初步流行病學調查研判，首例個案可能於登船前在陸地接觸受感染囓齒動物或受污染環境而感染，後續於郵輪上造成群聚事件。然而，確切感染來源及傳播過程仍有待進一步調查釐清。

郵輪 WHO 疾管署

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