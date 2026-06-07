曾文南化聯通管發揮成效 水利署：台南供水穩定 加強互援調度

梅雨季解南部旱災。水利署南區水資源分署表示，今年枯水期曾文、烏山頭、南化水庫透過聯通管互相調度支援，有效維持臺南供水穩定，並且將把握這次梅雨鋒面帶來降雨機會，加強引水蓄存及跨區調度，並視南化水庫蓄水回升及甲仙堰引水情形，積極透過聯通管反送輸水至烏山頭水庫蓄存，確保供水穩定。

水利署表示，南部地區自2025年11月進入枯水期以來，曾文及南化等主要水庫集水區降雨量僅約歷年同期5成，透過曾文南化聯通管及高雄北送等跨區調度措施，有效發揮水源串接及區域互援功能，不僅順利完成嘉南地區一期稻作供灌，亦確保民生及產業用水穩定。

水利署表示，其中，曾文南化聯通管於2025年6月至11月間反向輸送甲仙堰川流水約1,300萬噸蓄存在烏山頭水庫，2024年1月至5月間再由曾文水庫支援南化水庫供水約2,000萬噸，因此，讓南化水庫枯水期間仍維持蓄水量在1,700萬噸以上，充分展現珍珠串計畫調度成效；另高雄地區運用伏流水及抗旱水井等備援水源，除維持高雄地區供水無虞外，並能自2025年10月起持續至今每日北送台南約10萬噸以上，累計調度量約2,500萬噸，皆有助於提升南部地區整體供水韌性。

水利署進一步說明，這次梅雨鋒面已為南部地區帶來首波顯著降雨，各水庫蓄水量持續回升，水利署將全力加強甲仙堰、高屏溪攔河堰及各項引水設施操作，提升引水效率與水庫蓄水量，並持續透過曾文南化聯通管、南化高屏聯通管及高雄北送等調度系統，將河川多餘水源妥善蓄存於曾文、烏山頭及南化等重要水庫，發揮多引、多存、多調度效益，預為因應後續民生、產業及農業用水需求。

針對南區水資源分署規劃在新烏山嶺引水隧道東口設置小水力發電設施，利用曾文南化聯通管重力輸水特性，初步評估可設置裝置容量約為1,970Kw，年發電約為1,000萬度電，後續將持續進行細部設計檢討，擴大水資源利用區域範圍，來考量最佳化水力發電效益。