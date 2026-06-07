先擦藥膏再抹液體OK繃？前台大醫搖頭不建議：恐影響效果

使用液體OK繃時可以先擦藥膏嗎？前台大感染科醫師林氏璧近日在臉書表示，Threads上有網友分享使用液體OK繃的影片，由於塗抹時產生強烈刺痛感，讓不少人直呼彷彿經歷「滿清十大酷刑」。不過在討論過程中，有代購業者留言建議應該先塗藥膏再使用液體OK繃，引發不少網友認同，甚至出現「怎麼不早說」等反應。對此林氏璧特別整理相關資訊指出，無論產品說明書或官方資料，其實都不建議這樣使用。

日本市售的液體OK繃主要功能是在傷口表面形成一層防水薄膜，達到保護傷口與隔絕細菌的效果。林氏璧說明，產品本身通常已含有殺菌或消毒成分，例如三氯卡班、氯化苯二甲烴烷、氯化本索寧以及異丙基甲基酚等物質。此外，液體OK繃中也含有乙酸乙酯、酒精或苯甲醇等溶劑，用來幫助液體快速揮發並形成保護膜。這些溶劑接觸傷口時容易產生明顯刺痛感，也是許多人使用時感到疼痛的主要原因，但同時也具有短暫的消毒效果。

至於是否能先擦藥膏再塗液體OK繃，他直言「不建議」。原因在於液體OK繃中的成膜劑必須直接附著在乾淨且乾燥的皮膚表面，才能形成完整的防水保護層。若先塗抹藥膏，藥膏中的油性基質可能導致液體無法附著；若先使用優碘或其他藥水，殘留水分則可能影響溶劑揮發與成膜效果。此外，若將其他藥劑直接密封在防水膜內，也可能增加皮膚刺激或過敏風險，因此正確做法應是將傷口清洗乾淨、完全擦乾後，直接塗抹液體OK繃即可。

林氏璧指出，液體OK繃最適合使用在乾淨且傷口較小的情況，例如紙張割傷、指甲邊緣脫皮、輕微擦傷，或是手指關節等較不容易貼傳統OK繃的位置。不過由於其特性屬於完全密封，因此並非所有傷口都適用。他提醒，若傷口已經感染、化膿，或屬於大面積、深層及大量出血的傷口，都不適合使用液體OK繃。另外像動物咬傷、穿刺傷以及燙傷等情況，也需要透過其他方式處理，避免將細菌或組織液悶在傷口內部。

除此之外，提醒大家眼睛周圍、口腔與鼻腔等黏膜部位，以及患有濕疹或皮膚炎的位置，同樣不建議使用液體OK繃。因為產品中的酒精與乙酸乙酯等溶劑可能造成強烈刺激，甚至加重不適症狀。他強調，液體OK繃雖然方便、防水又適合日常小傷口使用，但仍有適用範圍與限制，並非所有傷口都能直接塗抹。若傷口情況較複雜、出現感染或持續惡化，仍應尋求專業醫療協助，而不是自行密封處理，以免延誤治療時機。