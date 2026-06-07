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A7辨識錯誤考生成績單延誤 中華郵政致歉：調整辨識彈性輔以人工分揀

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政副總經理蔡文慶今天率各單位一級主管出面鞠躬道歉。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政副總經理蔡文慶今天率各單位一級主管出面鞠躬道歉。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政A7智慧物流園區自試營運以來狀況連連，近日又發生因智慧分揀系統誤判，導致海洋大學500名考生遲未收到大學申請入學成績單的離譜事件。中華郵政副總經理蔡文慶今天率各單位一級主管出面鞠躬道歉、說明，並表示目前已優化機器，未來就算民眾寄件格式不標準也能彈性辨識，另也有人工輔助，機器無法辨識就會剔除採人工。

海洋大學今年5月29日交寄一批1773件包含其他郵件及考生成績通知單的大宗普通掛號郵件，於台北郵件處理中心進行自動化分揀作業時，因設備辨識誤判，將部分寄件人地址判讀為收件人地址，導致約990件（考生成績單約500件）郵件錯誤封發回基隆郵局，造成郵件遞送進度全面延誤。

中華郵政副總經理蔡文慶今率各單位一級主管出面鞠躬道歉，他表示，中華郵政對此作業疏失造成考生及家長不安，以及可能影響志願序登記作業，深感抱歉。

蔡文慶坦言，過去掛號郵件的分揀為人工80％、機器20％，所以海大郵件過去都沒出問題，這次轉移到A7物流園區採機器辨識後，因部分格式較不標準導致設備辨識錯誤，已調整機器辨識彈性，並增加人力輔助，目前人員進駐迄今已逐漸熟悉設備系統，機器辨識也提高到70％。

蔡文慶說，事件發生後，中華郵政立即啟動緊急應變機制，責成各投遞單位以最快速方式完成投遞，並採取多班次續投措施，增加投遞頻率。同時也主動與海洋大學聯繫說明，並透過校方協助取得聯絡資訊，逐一致電尚未收到郵件的考生及家長，提供投遞協助或安排親自領取，以確保考生權益不受影響；另考生也能上網查詢成績，因此不會影響到考生。

蔡文慶指出，截至6月5日晚間7時止，該批1773件郵件，均已投遞完成。但有118件因2次投遞未獲簽收，已轉為招領郵件；其餘70件則持續由基隆郵局主動聯繫收件人安排再次投遞或領取事宜。

蔡文慶說明，中華郵政已責成相關單位全面檢討作業流程，並要求設備廠商針對「非標準」書寫郵件增設辨識排除機制，必要時改採人工分揀或輔助條碼作業，以降低設備誤判風險，避免類似事件再次發生。

蔡文慶表示，台北郵件處理中心自今年5月4日搬遷至A7園區至迄今，從4月7日至5月4日陸續進駐人力、跨單位支援、設備優化、系統調校及流程精進，並透過現場督導、教育訓練及設備參數優化，已逐步提升整體作業效能與處理品質。

另針對即將到來的端午物流，蔡文慶說，各種重要節日甚至是淘寶的雙11購物節，中華郵政北中南南處理中心都有因應機制，以增加運能問題；過去人工辨識每小時可處理約6000件包裹，遷移到A7物流園區採機器辨識每小時可處理約2.4萬件，強調未來機器辨識會變得彈性，並有輔以人工分揀。 

中華郵政副總經理蔡文慶表示，未來機器辨識會調整更為彈性，並輔以人工分揀，避免類似情況發生。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政副總經理蔡文慶表示，未來機器辨識會調整更為彈性，並輔以人工分揀，避免類似情況發生。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政副總經理蔡文慶指出，此次海大事件是因把寄件人與收件人寫得太近，導致機器辨識錯誤導致。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政副總經理蔡文慶指出，此次海大事件是因把寄件人與收件人寫得太近，導致機器辨識錯誤導致。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政 海洋大學 海大

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