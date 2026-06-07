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100公斤鳳梨葉片可抽出1公斤纖維做成衣帽 彭啓明：農廢變黃金

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，「資源循環推動法」已於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎，更是思維的巨大翻轉。圖／聯合報系資料照
彭啓明表示，「資源循環推動法」已於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎，更是思維的巨大翻轉。圖／聯合報系資料照

為推動資源永續利用、落實資源循環零廢棄，以及2050淨零排放路徑關鍵戰略，環境部所擬「資源回收再利用法」修正草案，更名為「資源循環推動法」，日前於立法院三讀通過，成為我國建立資源全生命周期管理制度的重要法制基礎。環境部長彭啓明表示，將與農業部密切合作，未來也要擴及其他農作物，打造出完整的回收產業鏈與商業模式。

彭啓明於臉書指出，立法院在這個月2號剛三讀通過了「資源循環推動法」，展現了台灣推動循環經濟與資源永續的強大決心，而台灣是水果王國，大家平時喜歡吃水果，但吃下肚的果肉只占整個果樹不到 1/5，剩下的部分通常只能當作農業廢棄物處理，甚至直接燃燒，非常可惜，因此一直在思考如何將這些錯置的資源找回價值。

彭啓明指出，昨在屏東縣九如鄉農會參訪了「鳳梨葉自動取纖循環場」，親眼見證了廢棄鳳梨葉變身天然纖維的魔法過程，一位曾經是台積電的工程師，退休回家務農後，透過研發與創新導入自動化設備，每100公斤的鳳梨葉片，可以精準抽取出1公斤的高品質纖維，這些原本要被丟棄的葉子，搖身一變成為了我們頭上戴的帽子、身上穿的衣服，還有實用的提袋，完全賦予了農廢全新的生命。

彭啓明表示，環境部會持續與農業部密切合作，不只要把鳳梨葉變黃金，未來也要擴及其他農作物，打造出完整的回收產業鏈與商業模式，把廢物變黃金」。

本次「資源回收再利用法」修法以「源頭減量、資源循環」為核心方向，透過制度革新與跨部會整合，推動產業由線性經濟全面轉型為循環經濟，首次將產品從設計、生產、消費、回收至再利用等全生命周期納入管理制度，未來政府將制定國家資源循環計畫，並設立跨部會「資源循環推動會」，整合中央與地方資源，共同推動循環經濟發展。

彭啓明 環境部 農業部

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