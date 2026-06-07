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小心短延時豪雨！北市今午後估這時間強降雨 伴隨5-6級強風

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
明（7）日及後（8）日受到低壓帶和西南風影響，台北市午後發生強降雨機率高。本報資料照片
明（7）日及後（8）日受到低壓帶和西南風影響，台北市午後發生強降雨機率高。本報資料照片

北市災防辦提醒，依據氣象署最新預報，台北市今天受低壓帶及西南風影響，午後可能發生3小時短延時豪雨等級的強降雨，強降雨時段預計集中於13至17時，強降雨期間可能伴隨5至6級陣風。

北市災害防救辦公室表示，今天(週日)上午已前往山區及水域活動的民眾，務必留意即時氣象訊息。

北市災防辦表示，明天(8日)受到鋒面接近影響，台北市市區午後的雨勢預估比今天(7日)更大，雨量可達60毫米，3小時雨量達短延時豪雨等級。強降雨時段預計集中於12至18時，強降雨期間可能伴隨5至6級陣風。

台北市災害防救辦公室也再次呼籲，民眾可利用今天上午巡檢住家或社區週邊的溝渠是否被樹葉或雜物堵住，及早清疏，減少強降雨時積淹水災情。

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